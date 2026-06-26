Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute au St. David's Medical Center organise une conférence internationale sur les arythmies cardiaques complexes

L'EPLive 2026 a accueilli 1 600 des meilleurs experts mondiaux en électrophysiologie cardiaque

AUSTIN, Texas, 26 juin 2026 /CNW/ - Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center a tenu son huitième symposium international sur les arythmies complexes les 28 et 29 mai 2026. Cette année, l'événement a accueilli un nombre record de 1 600 participants provenant des quatre coins du globe, y compris de la Belgique, du Brésil, du Canada, de la Colombie et de l'Italie. Parmi ces participants, 200 y ont assisté en personne.

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Les participants à l'EPLive comprenaient des médecins, des infirmières autorisées en pratique avancée et des professionnels paramédicaux qui s'intéressaient au traitement des arythmies cardiaques complexes, une affection dans laquelle le cœur bat avec un rythme irrégulier ou anormal. Le principal outil d'enseignement s'est appuyé sur les cas en direct avec des commentaires d'experts diffusés par le Centre d'électrophysiologie de pointe du St. David's Medical Center.

« Le nombre record de participants à l'EPLive 2026 est le reflet de la demande croissante pour une éducation pratique et une collaboration », déclare Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologue cardiaque et directeur médical exécutif du TCAI et directeur de cours de l'EPLive. « En partageant nos connaissances, nos innovations et nos expériences dans ce contexte, nous contribuons à accélérer les progrès en matière de soins cardiovasculaires et à améliorer les résultats pour les millions de personnes vivant avec des arythmies cardiaques dans le monde. »

Des cas réels réalisés au cours de l'événement de deux jours ont mis en lumière les nouvelles technologies et techniques mises au point par les médecins du TCAI. Parmi les technologies présentées, mentionnons une approche simplifiée qui combinait deux traitements - l'ablation pour traiter une fibrillation auriculaire et l'occlusion auriculaire gauche - en une seule intervention pour les patients atteints d'une fibrillation auriculaire qui présentent un risque plus élevé d'AVC, réduisant ainsi le besoin d'interventions multiples et minimisant les complications. Les médecins ont également présenté les dernières innovations en matière d'ablation par champ pulsé, une ablation non thermique qui fournit des impulsions électriques de courte durée et à haute énergie au tissu cardiaque pour détruire les cellules qui causent des rythmes cardiaques irréguliers sans excès de chaleur ou de froid.

L'EPLive a présenté quatre séances, composées d'une combinaison de cas en direct et de cas enregistrés de la TCAI, en plus de certains des principaux centres dans les pays du monde : Colombie (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), Italie (Centro Cardiologico Monzino) et États-Unis (Cleveland Clinic; Houston Methodist ; Kansas City Heart Rhythm Institute ; Massachusetts General ; Montefiore Einstein ; St. Bernard's Heart and Vascular Center ; UC Health Center ; University of Pennsylvania).

En compagnie du Dr Natale, l'EPLive a présenté des exposés de plusieurs médecins du TCAI, dont le codirecteur de cours Amin Al-Ahmad, M.D., ainsi que John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D., and Jason Zagrodzky, M.D.

Les médecins ont reçu un maximum de 14,5 heures Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ de l'American Medical Association (AMA) lors de la conférence.

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SOURCE St. David's Medical Center