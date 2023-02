LONDRES, le 2 févr. 2023 /CNW/ -- Pearson, la plus importante entreprise d'apprentissage au monde, a été désignée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour lancer son tout nouveau test linguistique, le test d'anglais essentiel Pearson Test of English, qui permet d'obtenir une preuve de compétence en anglais.

Le test d'anglais essentiel Pearson Test of English est une nouvelle version du Pearson Test of English, qui est très semblable à sa version PTE Academic. La principale différence est son orientation plus professionnelle, pour la vie de tous les jours et non scolaire qui répond aux exigences de compétence linguistique d'IRCC. On s'attend à ce que les demandeurs qui cherchent à utiliser le test d'anglais essentiel Pearson Test of English dans l'intention de fournir une preuve de compétence en anglais, aux fins de la résidence permanente ou de la citoyenneté canadienne, puissent le faire à compter de la fin de 2023.

Les gouvernements du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande acceptent déjà le test PTE Academic pour toutes les demandes de visa. Le test PTE Academic est également accepté par toutes les universités australiennes, néo-zélandaises et irlandaises, 99 % des universités britanniques et plus de 90 % des universités canadiennes.

Voici la déclaration d'Andy Bird, chef de la direction de Pearson : « À Pearson, nous voyons chaque jour comment les compétences en anglais peuvent transformer des vies. Nous avons déjà vu comment le test PTE Academic peut aider les gens à prendre un grand élan pour être eux-mêmes en anglais dans le pays où ils choisissent de travailler ou d'étudier. Je suis ravi que le test d'anglais essentiel Pearson Test of English soit maintenant accepté au Canada pour les visas économiques, et fier de l'innovation et de la rigueur qui sous-tendent l'expérience rapide et de grande qualité que nous offrons aux personnes qui passent le test. »

IRCC a récemment annoncé son intention d'accueillir un nombre record de résidents permanents au cours des prochaines années, soit environ 1,45 million au total au cours des trois prochaines années. Compte tenu de la forte demande au Canada pour des professionnels dans des domaines comme les soins infirmiers, l'ingénierie et le développement Web, l'approbation du test d'anglais essentiel Pearson Test of English arrive à point nommé pour les personnes qui ont besoin de passer des tests, tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour Pearson.

Le test entièrement numérique est effectué par Pearson VUE, l'entreprise de tests informatisés de Pearson. La plus récente technologie d'IA est utilisée pour la notation; la collecte de données biométriques fournit des mesures de sécurité améliorées et un logiciel de reconnaissance vocale est appliqué à la partie orale du test. Ces technologies de pointe assurent la prestation d'un test impartial et très précis de la maîtrise de l'anglais.

De plus, les personnes qui passent le test peuvent s'inscrire en ligne jusqu'à 24 heures à l'avance, profiter toute l'année des créneaux du centre d'examen mondial et recevoir leurs résultats en moyenne dans un délai de 1,3 jour.

Le test d'anglais essentiel Pearson Test of English sera déployé dans l'ensemble du réseau actuel de Pearson, avec plus de 400 centres de Pearson Test of English dans 118 pays.

À propos de Pearson

À Pearson, notre but est simple : ajouter du dynamisme à une vie d'apprentissage. Nous croyons que chaque occasion d'apprentissage peut correspondre à une percée personnelle. C'est pourquoi les 20 000 employés de Pearson se sont engagés à créer des expériences d'apprentissage dynamiques et enrichissantes conçues pour avoir un impact réel. Nous sommes le chef de file mondial de l'apprentissage et nous servons des clients dans plus de 200 pays avec du contenu numérique, des évaluations, des qualifications et des données. L'apprentissage n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Consultez notre site à l'adresse : pearsonplc.com

À propos du Pearson Test of English

PTE Academic et PTE Academic Online offrent des tests d'anglais sécurisés pour les demandes d'études partout dans le monde, y compris au Canada.

Le test PTE Academic est accepté pour les demandes de travail et de migration en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Le test PTE Academic Online n'est pas accepté pour les demandes de travail et de migration.

Le test d'anglais essentiel Pearson Test of English est accepté pour les demandes de travail et de migration au Canada.

