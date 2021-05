- Le test d'antigène VITROS® SRAS-CoV-2 d'Ortho est le premier test d'antigène COVID-19 à haut volume à recevoir l'autorisation de Santé Canada

- Avec un utilitaire pour les tests à grande échelle et des résultats le jour même pour les laboratoires, la dernière solution COVID-19 d'Ortho peut exécuter jusqu'à 130 tests par heure

- Le test est effectué sur les systèmes VITROS® à haut volume d'Ortho, qui sont installés dans plus de 5 600 laboratoires à travers le monde

RARITAN, N.J., le 18 mai 2021 /CNW/ - Ortho Clinical Diagnostics (Nasdaq: OCDX), l'une des plus grandes sociétés de diagnostic in vitro pure-play au monde, a annoncé aujourd'hui que son test d'antigène VITROS® SARS-CoV-2, conçu pour détecter une infection aiguë, est devenu le premier test d'antigène COVID-19 à haut volume à recevoir l'autorisation de Santé Canada.

Avec une utilité pour les tests à grande échelle et les résultats le jour même pour les laboratoires, la dernière solution COVID-19 d'Ortho peut exécuter jusqu'à 130 tests par heure et aider immédiatement les hôpitaux et les laboratoires de référence à résoudre les arriérés de tests, les pénuries d'approvisionnement et les résultats retardés.

"Alors que la pandémie continue de dévaster nos communautés et notre économie, les professionnels de laboratoire ont travaillé dans des circonstances extraordinaires pour fournir des données critiques de test COVID-19 aux patients, aux cliniciens et aux communautés," a déclaré Chris Smith, président-directeur général d'Ortho Clinical Diagnostics. "Même à mesure que les programmes d'inoculation de vaccins se déploient, les tests à grande échelle restent un outil essentiel dans la lutte contre le COVID-19. Le test d'antigène COVID-19 précis et à haut volume d'Ortho peut jouer un rôle central dans la réponse globale à ce virus."

À Propos du Test D'Antigène VITROS® SARS-CoV-2

Le test d'antigène VITROS® SARS-CoV-2 produit des résultats précis et cliniquement fiables sur les systèmes VITROS® à haut volume d'Ortho, qui sont installés dans plus de 5 600 laboratoires à travers le monde.

Ces analyseurs exécutent normalement un large menu de plus de 150 tests différents à partir d'échantillons de sang et de fluides corporels, mais sont désormais également capables d'analyser des échantillons dérivés d'écouvillons. Des analyseurs supplémentaires sont disponibles pour l'expédition et peuvent être installés rapidement pour augmenter encore la capacité car ils ne nécessitent pas de source d'eau externe pour fonctionner.

Le test d'antigène COVID-19 d'Ortho est une alternative au test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel, qui, bien que très sensible, peut être coûteux et nécessiter de longs temps de traitement pendant les pics de test.

D'autres plates-formes de test de diagnostic COVID-19, y compris les tests antigéniques rapides, ont une capacité limitée pour exécuter plusieurs tests simultanément ou nécessitent de courtes fenêtres de temps pour lire les résultats, ce qui rend difficile de tester plus d'une poignée de patients à la fois.

Ortho est actuellement en mesure de livrer plusieurs millions de tests par mois.

À Propos Des Solutions de Test VITROS® COVID-19 d'Ortho

Le nouveau test d'antigène SARS-CoV-2 d'Ortho est le dernier ajout aux solutions COVID-19 de la société, qui comprennent deux tests d'anticorps COVID-19 - Total et IgG - tous deux dotés du marquage FDA EUA et CE.

Étant donné que les systèmes VITROS d'Ortho sont déjà installés dans le monde entier, les délais de production de rapports peuvent être encore améliorés car le personnel du laboratoire ne nécessite aucune formation supplémentaire et les instruments sont déjà connectés aux systèmes d'information et aux logiciels de laboratoire existants. Ces systèmes sont autonomes et ne nécessitent pas de source d'eau externe pour fonctionner.

Les questions des laboratoires, des fournisseurs de soins de santé ou des représentants du gouvernement concernant les solutions COVID-19 d'Ortho peuvent être adressées à [email protected].

Pour plus d'informations, visitez: https://www.orthoclinicaldiagnostics.com/global/covid19/.

À Propos d'Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics (Nasdaq: OCDX) est l'une des plus grandes sociétés de diagnostic in vitro (IVD) pure-play au monde qui se consacre à la transformation des soins aux patients.

Plus de 800 000 patients à travers le monde sont concernés chaque jour par les tests d'Ortho. Parce que chaque test est une vieTM, Ortho fournit aux hôpitaux, aux réseaux hospitaliers, aux laboratoires cliniques et aux banques de sang du monde entier une technologie et des outils innovants pour garantir que les résultats des tests sont rapides, précis et fiables. Les solutions personnalisées d'Ortho améliorent les résultats cliniques, améliorent l'efficacité, surmontent les défis en matière de personnel de laboratoire et réduisent les coûts.

Depuis le lancement du premier produit pour déterminer le groupe sanguin Rh + ou Rh-, le développement des premiers tests au monde pour la détection des anticorps contre le VIH et l'hépatite C, l'introduction de la technologie brevetée de lame sèche et la commercialisation parmi les premiers tests d'anticorps et d'antigènes à haut volume pour COVID -19, Ortho est un leader pionnier dans le domaine de l'IVD depuis plus de 80 ans.

La société est alimentée par Ortho CareTM, un programme de service et d'assistance holistique primé qui assure le meilleur service technique, sur site et à distance et un support d'inventaire aux laboratoires dans plus de 130 pays et territoires à travers le monde.

Pour plus d'informations, visitez le site Web d'Ortho ou les réseaux sociaux: LinkedIn, Twitter, Facebook and YouTube.

