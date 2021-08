Le test INDICAID ne requiert aucun instrument particulier et peut être effectué en 20 minutes. Il suffit d'effectuer un léger frottis nasal qui est peu profond par rapport à la pénétration plus profonde qu'exigent d'autres tests. INDICAID est également l'un des premiers tests antigéniques rapides à permettre le prélèvement et l'analyse d'échantillons par lots au point d'intervention en raison de son flacon unique qui protège l'échantillon tout au long du processus de prélèvement et de stadification. La conception du produit offre aux professionnels de la santé la possibilité de prélever un grand nombre d'échantillons simultanément, puis de tester rapidement les échantillons individuels en lots dans un délai de deux heures. À ce jour, plus de deux millions de trousses ont été vendues dans 30 pays dans le monde.

« Notre test a été adopté et utilisé à l'échelle mondiale pour répondre à divers besoins de tests d'urgence. Depuis le gouvernement de Hong Kong qui utilise INDICAID pour les dépistages hebdomadaires des travailleurs de la santé jusqu'à son utilisation dans les centres commerciaux, les supermarchés et les écoles du monde entier, notre test rapide s'est révélé à la fois efficace et efficient, a déclaré le docteur Ricky Chiu, fondateur et chef de la direction de PHASE Scientific. Nous considérons cette autorisation d'utilisation d'urgence des États-Unis comme une reconnaissance de l'importance de notre technologie et de la qualité de nos produits, et nous sommes impatients d'étendre notre portée à un plus grand nombre de marchés afin de contribuer à la lutte contre la pandémie de COVID-19. »

À propos de Phase Scientific International LTD : PHASE Scientific est une société de biotechnologie à forte croissance fondée par une équipe de bioingénieurs de l'UCLA. L'organisation se concentre sur la création d'outils qui habilitent les gens en leur fournissant de meilleurs renseignements sur leur santé. Son siège social est situé à Hong Kong, et sa présence sur le marché englobe la recherche et le développement, la fabrication et la distribution à Hong Kong, en Chine continentale et en Californie du Sud. Renseignements : https://phasescientific.com/.

