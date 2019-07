Le tennis mis en lumière à Gatineau : 35 000 $ au Challenger Banque Nationale 2019

GATINEAU, QC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière maximale de 35 000 $ pour l'organisation du 6e tournoi de tennis du Challenger Banque Nationale de Gatineau 2019 qui se déroule du 15 au 21 juillet 2019.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le tournoi Challenger Banque Nationale de Gatineau 2019 est une compétition internationale de tennis de niveau professionnel présentant plus de 130 matchs et offrant une bourse totale de 79 000 $. Cet événement sportif attire quelques-unes des meilleures raquettes du pays et du monde et il est sanctionné par la Fédération internationale de tennis (ITF) et par l'Association de tennis professionnel (ATP).

Citation :

« Notre gouvernement est fier de soutenir la tenue du 6e tournoi de tennis Challenger Banque Nationale de Gatineau. L'organisation en sol québécois des compétitions d'envergure telles que celle-ci fait la promotion du sport et renforce l'expertise québécoise. En tant qu'ancienne athlète, je sais à quel point ce type de tournois est également important pour la relève, car il lui permet de se développer en affrontant des joueurs des quatre coins du globe. Qui plus est, ces athlètes sont de véritables sources d'inspiration et des modèles de dépassement personnel qui illustrent parfaitement les bienfaits de la pratique d'un sport que l'on aime. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Alex Poulin, Attaché de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 819 582-2705