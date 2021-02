Le temps passé devant les écrans a bondi chez les jeunes Québécois depuis le début de la pandémie

QUÉBEC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique, 76 % des jeunes Québécois de 6 à 17 ans passent plus de temps devant leurs écrans à la maison depuis le début de la pandémie. L'enquête intitulée La famille numérique révèle également que 40 % d'entre eux passent en moyenne plus de 10 heures par semaine à naviguer sur Internet, ce qui représente une hausse de 15 points de pourcentage en un an.

Impact de la pandémie sur le nombre d'heures à naviguer sur Internet

L'enquête indique que 16 % des jeunes âgés de 6 à 17 ans consacrent de 11 à 15 heures par semaine sur Internet et que 24 % d'entre eux passent plus de 15 heures par semaine. Il s'agit de hausses respectives de 7 et 8 points de pourcentage depuis l'année précédente. « Nous observons également que les jeunes du secondaire continuent à passer plus de temps par semaine sur Internet que les jeunes du primaire. Ce sont 59 % des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui consacrent en moyenne plus de 10 heures par semaine sur Internet, comparativement à 27 % des jeunes âgés de 6 à 12 ans », précise la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN, Claire Bourget.

Assouplissement de l'encadrement parental

Plus de quatre parents sur cinq (83 %) de jeunes de 6 à 17 ans affirment avoir établi à la maison des règles qui encadrent le temps passé sur Internet ou l'accès à certains sites Web. Il s'agit d'une baisse de 5 points de pourcentage comparativement aux données de l'année précédente. « Nous constatons que certaines familles semblent avoir assoupli légèrement les règles parentales liées à l'utilisation d'Internet chez leurs jeunes étant donné le contexte exceptionnel de la pandémie de la COVID-19 », mentionne Claire Bourget.

Les jeunes de plus en plus présents sur les réseaux sociaux

Plus des deux tiers (70 %) des jeunes de 6 à 17 ans disposent d'une page de profil personnel sur les réseaux sociaux ou d'une adresse courriel. Il s'agit d'une augmentation de 13 points de pourcentage en un an. Dans les deux cas, les jeunes âgés de 13 à 17 ans (92 %) sont plus nombreux à en détenir que ceux de 6 à 12 ans (55 %).

Plus vulnérables aux risques d'intimidation sur Internet

Plus de la moitié (57 %) des parents québécois de jeunes âgés de 6 à 17 ans considèrent comme assez ou très probables les risques que leur enfant soit victime d'intimidation sur Internet, que ce soit par des pairs ou par des personnes inconnues. Il s'agit d'une hausse de 13 points de pourcentage en un an. Cette situation est encore plus notable lorsque le jeune appartient au groupe d'âge des 6 à 12 ans (62 %) plutôt qu'à celui des 13 à 17 ans (49 %).

Le visionnement de vidéos sur des sites comme YouTube est toujours en tête

Malgré une baisse en 2020, le visionnement de vidéos sur des sites comme YouTube demeure l'activité la plus populaire auprès de jeunes, passant ainsi de 86 % à 79 %. Viennent ensuite les activités suivantes : jouer en ligne, seul ou avec des amis (66 %), utiliser Internet dans un cadre scolaire (61 %) et visionner des séries ou des films sur Internet, comme sur Netflix (51 %). La pratique des jeux en ligne, seul ou avec des amis, est l'activité qui a le plus progressé depuis un an, passant de 60 % en 2019 à 66 % en 2020.

Hausse du nombre d'appareils électroniques chez les jeunes

L'enquête indique que 89 % des jeunes utilisent plus d'un appareil à la maison ou ailleurs, ce qui représente une hausse de 18 points de pourcentage en un an. La tablette électronique (71 %) demeure la plus populaire, suivie de l'ordinateur portable ou de table (69 %), de la console de jeu vidéo (63 %) et du téléphone intelligent (62 %). Quant aux assistants vocaux à domicile et aux lecteurs de musique de type iPod, ils rejoignent dorénavant 22 % des jeunes. Ce sont d'ailleurs les assistants vocaux à domicile qui ont connu la plus forte hausse d'utilisation (7 points de pourcentage) au cours de la dernière année. L'enquête révèle également que les garçons sont significativement plus nombreux que les filles à utiliser la console de jeu vidéo (79 % des garçons comparativement à 42 % des filles), ce qui représente un écart important de 37 points de pourcentage.

Consultez les résultats détaillés et les infographies de l'enquête : www.atn.ulaval.ca/netendances.

Abonnez-vous à notre infolettre et recevez nos enquêtes mensuelles directement par courriel : www.atn.ulaval.ca/infolettre.

À propos de NETendances 2020

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2020 est réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, de l'Office des personnes handicapées du Québec, ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Université Laval, en partenariat avec le gouvernement du Québec, a créé l'Académie de la transformation numérique (ATN) pour répondre aux besoins criants des entreprises, des organismes publics, des ministères et des municipalités en matière de transformation numérique. Elle permet ainsi à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leurs employés dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre la mesure, la recherche et la formation, tout en positionnant l'humain au cœur de sa démarche, l'ATN est un partenaire incontournable et exerce ainsi un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et plus globalement, de la société.

SOURCE Université Laval

Renseignements: Claudine Vézina, Chargée de communication, Académie de la transformation numérique, Université Laval, 418 656-2131, poste 404080, [email protected]; Source : Jean-François Huppé, Relations médias, Université Laval, 418 656-7785, [email protected]

Liens connexes

www.ulaval.ca