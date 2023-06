HONG KONG, 22 juin 2023 /CNW/ - Récemment, le lancement du téléviseur X9900L à diode électroluminescente organique (DELO) de Toshiba TV à la fine pointe de la technologie a mis en valeur son incroyable conception artisanale et esthétique. Dans le même ordre d'idées, Toshiba TV a annoncé un passionnant retour dans le passé avec sa campagne #theMemories qui a suscité une impressionnante traction mondiale.

La campagne visait à intégrer la simplicité et le charme d'une époque révolue aux innovations dynamiques de la télévision moderne. Lors de son lancement, la campagne a suscité une vague de nostalgie avec sa série de questionnaires sur le thème des années 1990 sur les plateformes de médias sociaux de Toshiba TV.

Depuis, la campagne #theMemories et le téléviseur X9900L de Toshiba TV ont été salués par les abonnés et les clients qui ont décrit la fusion comme une initiative extraordinaire et superlative de Toshiba TV. C'est tout à fait approprié pour le téléviseur X9900L de Toshiba TV en tant que point saillant de la campagne et innovation conçue avec la compréhension de la psychoacoustique, promettant une expérience audiovisuelle imbattable avec ses caractéristiques extrêmement avancées. Les clients considèrent ces dernières comme fournissant « des couleurs vives plus brillantes » et « une qualité sonore épurée ».

La technologie du son ambiophonique REGZA 3.1.2 de Toshiba TV offre une expérience sonore immersive au modèle X9900L, plaçant le téléspectateur au cœur de l'action sonore, qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo ou de musique.

De plus, la technologie de cartographie Tru Color fournit des images à l'écran avec une vitalité et une profondeur accrues, garantissant des détails époustouflants. Le moteur REGZA à DELO est inclus dans les offres exceptionnelles du X9900L. Il permet à chaque pixel d'émettre sa lumière de manière indépendante, offrant un contraste et une précision des couleurs inégalés.

Le téléviseur X9900L à DELO est une autre preuve de l'engagement continu de Toshiba TV à intégrer la conception, la technologie et la performance pour offrir une expérience de visionnement inégalée. De façon significative, le téléviseur X9900L de Toshiba TV incarne l'esprit de la campagne #theMemories en établissant de nouvelles normes pour les systèmes de divertissement à domicile.

À propos de Toshiba TV

Toshiba TV compte 71 années d'histoire dans la production de téléviseurs. Grâce à son solide ADN sur le plan des inventions et des idées novatrices, Toshiba TV a souvent été la première au monde à introduire plusieurs caractéristiques novatrices dans ses téléviseurs. Toshiba TV a offert des expériences inoubliables et de nouveaux styles de visionnement à de nombreuses personnes dans le monde grâce à sa grande qualité d'image.

Pour en savoir plus, restez à l'affût des publications de Toshiba TV sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2107427/image_5022994_32695242.jpg

SOURCE Toshiba TV

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Elina Cao, [email protected]