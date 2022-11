HONG KONG, le 28 nov. 2022 /CNW/ -- Toshiba TV a été annoncé comme le téléviseur officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™. Depuis son lancement dans les marchés locaux à travers le monde, le téléviseur Toshiba M550L a été louangé pour sa qualité d'affichage, sa qualité audio et le rendement de son système qui en font un choix digne de l'ère numérique pour du divertissement de qualité à la maison.

Conformément à l'engagement de Toshiba TV à l'égard de la technologie innovante, le téléviseur M550L offre un certain nombre de caractéristiques distinctives pour le meilleur rapport qualité-prix possible dans sa catégorie de prix. La remarquable fonction de restauration précise des textures fines est intégrée à l'interface d'affichage, ce qui permet au téléviseur M550L de Toshiba de rehausser la qualité de l'image pour obtenir la meilleure texture possible et des couleurs vives semblables à celles des téléviseurs 4K. La fonction de restauration d'images garantit une précision optimale au plus grand plaisir du téléspectateur.

De plus, la fonction REGZA Power Audio PRO et le raffinement acoustique du Dolby Atmos font du téléviseur M550L de Toshiba un chef de file sur le plan de la qualité sonore. Ces caractéristiques combinées produisent sans incohérence les basses riches et la tonie peaufinée et naturelle qui font la renommée du téléviseur M550L. Le raffinement acoustique du Dolby Atmos permet d'aller encore plus loin dans la redéfinition de l'environnement sonore créé par le téléviseur Toshiba M550L, et favorise une expérience cinématographique encore plus immersive grâce au système audio ambiophonique.

Le système audio ambiophonique du téléviseur M550L de Toshiba met en évidence la transmission impeccable de sons à travers de multiples canaux de sortie qui entourent le téléspectateur et remplissent la salle des sons les plus puissants et les plus précis tirés du contenu qu'ils consomment. Qu'il s'agisse de jeux ou de films, le système audio ambiophonique du téléviseur M550L est conçu pour produire des sons d'une grande fidélité et d'une profondeur hypnotique qui complètent une expérience de visionnement inoubliable.

