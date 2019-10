Le téléphone intelligent gagne en popularité auprès des aînés québécois qui sont de plus en plus nombreux à utiliser Internet plusieurs fois par jour

QUÉBEC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En 2019, 46 % des aînés au Québec disposent d'un téléphone intelligent, une augmentation de 9 points de pourcentage depuis 2018. Par ailleurs, en 2019, 47 % des aînés se connectent à Internet plusieurs fois par jour, ce qui représente une augmentation de 6 points de pourcentage en un an. C'est le grand constat et plusieurs autres encore qui ressortent de la plus récente enquête NETendances 2019 du CEFRIO, portant sur l'usage du numérique par les aînés québécois.

Taux de branchement à Internet

En 2019, 81 % des aînés québécois disposent d'une connexion Internet à domicile, un taux stable depuis 2017. Par ailleurs, chez les aînés dont le revenu familial est de 60 000$ et plus, ce taux est de 95 %. On observe également un taux plus élevé de l'ordre de 86 % chez les aînés de la tranche d'âge de 65 à 74 ans comparativement à 72 % chez les aînés âgés de 75 ans et plus.

Autres appareils numériques dont disposent les aînés

La moitié des aînés québécois en 2019 (51 %) disposent d'une tablette électronique et 68 % d'un ordinateur. En outre, les aînés adhèrent graduellement aux nouvelles technologies telles que les montres intelligentes ou les bracelets d'exercice (6 %) ou même les objets connectés pour contrôler des éléments de la maison (9 %). Parallèlement, on remarque que les aînés vivant seuls sont moins nombreux à détenir au moins un appareil numérique tel qu'un ordinateur, une tablette électronique ou un téléphone intelligent (72 %) comparativement aux aînés vivant dans un foyer de deux personnes (89 %).

Activités réalisées sur le Web

« Les aînés québécois sont de plus en plus nombreux à prendre conscience des possibilités qu'offre le numérique dans leur quotidien; l'accès au Web vient ainsi enrichir leurs habitudes et leur qualité de vie, en leur donnant un accès plus large, chez eux », constate Claire Bourget, directrice principale, recherche marketing au CEFRIO.

Internet leur permet de réaliser plusieurs activités, tel que consulter l'actualité (p. ex. : Cyberpresse, le site Web de Radio-Canada, etc.) (46 %), regarder du contenu vidéo gratuit sur des sites comme YouTube (34 %) ou même publier ou partager du contenu (p. ex. : vidéos, photos, commentaires, etc.) sur un ou plusieurs réseaux sociaux (27 %). En 2019, parmi ces activités disponibles sur le Web, 58 % des adultes québécois âgés de 65 ans et plus en ont réalisé au moins une.

En outre, pour communiquer avec leur famille et leurs amis, 56 % des aînés utilisent le courriel, 36 % les messages texte, 31 % les réseaux sociaux, 23 % les appels vidéos et 14 % la téléphonie sur Internet.

La technologie au service de la santé des aînés

L'enquête du CEFRIO indique également qu'un nombre croissant de personnes âgées au Québec utilisent Internet pour mieux suivre et gérer leur état de santé.

Ainsi, près d'un aîné québécois sur trois âgé de 65 ans et plus (31 %) indique qu'il utilise au moins un objet ou un outil numérique, que ce soit pour prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé (18 %), faire le suivi de sa santé (13 %) (p. ex. : suivre son poids, la qualité de son sommeil, ses activités physiques, sa pression artérielle, etc.) ou encore, gérer une prescription ou renouveler des médicaments d'ordonnance sur le Web ou par le biais de l'application mobile de sa pharmacie (10 %). Notons que les adultes de la tranche des 65 à 74 ans utilisent davantage Internet à ces fins (33 %) comparativement à la tranche des 75 ans et plus (26 %).

« C'est indéniablement un signe encourageant, qui témoigne non seulement de l'intérêt soutenu qu'ont les aînés pour les nouvelles technologies, mais également de leur aisance grandissante à l'utiliser, en particulier à l'égard de leur propre santé », a commenté Guy Paré, Ph. D. et titulaire de la Chaire de recherche en santé connectée de HEC Montréal.

À propos de NETendances 2019

L'enquête NETendances du CEFRIO dresse depuis plus de 19 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2019 a été réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, de Services Québec (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale), sans oublier la collaboration de BIP Recherche.

À propos du CEFRIO

Organisme de recherche et d'innovation, le CEFRIO s'appuie sur un réseau de 90 chercheurs, ses 280 membres engagés et son équipe dynamique et expérimentée pour accompagner les entreprises et organisations dans la transformation de leurs procédés et pratiques d'affaires par l'appropriation du numérique. Membre de QuébecInnove et mandaté par le gouvernement du Québec, le CEFRIO agit également comme accélérateur de la culture numérique dans les organisations, effectue des recherches, des expériences, des études et des enquêtes sur les usages du numérique dans tous les volets de la société québécoise. Le principal partenaire financier du CEFRIO est le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

