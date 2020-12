AUSTIN, Texas, 9 décembre 2020 /CNW/ - Les 3 et 4 décembre 2020, le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center a tenu son cinquième symposium international sur les arythmies complexes, EPLive 2020. L'événement de cette année, qui a eu lieu virtuellement en raison de la pandémie en cours, a attiré un nombre record de participants, soit environ 1 200 personnes.

Parmi les participants se trouvaient des électrophysiologistes cardiaques pratiquant en clinique, des membres des diverses Sociétés d'électrophysiologie et des cardiologues généralistes qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, une condition où le cœur bat à un rythme irrégulier ou anormal. L'outil pédagogique principal a été la présentation de cas diffusés en direct du nouveau centre d'électrophysiologie de pointe du St. David's Medical Center, avec des commentaires d'experts.

« Le format unique d'EPLive nous a toujours permis d'attirer des sommités du monde entier dans le domaine de l'électrophysiologie, mais cette année, nous avons pu joindre dix fois plus de cliniciens en organisant l'événement virtuellement, a indiqué Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif de TCAI et directeur du cours EPLive. Nous sommes déterminés à élargir la portée des options de traitement par électrophysiologie, et nous espérons que la participation record de cette année nous permettra d'améliorer la vie d'un plus grand nombre de patients dans le monde entier. »

EPLive a tenu quatre sessions au cours desquelles a été présentée une combinaison de cas en direct et enregistrés en provenance du TCAI et de certains des plus importants centres de recherche au monde dans le domaine, notamment : Albert Einstein College of Medicine, Arrhythmia Center at CardioInfantil Foundation, Beth Israel Deaconess Medical Center, Cleveland Clinic, Geisinger Heart Institute, Houston Methodist Hospital, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, MedStar Heart & Vascular Institute, Mercy General Hospital & Dignity Health Heart & Vascular Institute, Monzino Cardiology Center, Mt. Sinai Hospital, Northwell Health, Penn Medicine, Sri Jayadeva Institute of Cardiology, St. Bernards Healthcare, UC Health University of Arkansas Medical System, University of California - Los Angeles, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vancouver General Hospital et Vanderbilt University.

Outre les démonstrations du Dr Natale, EPLive 2020 comprenait des présentations de plusieurs médecins du TCAI, dont le codirecteur du cours, Amin Al-Ahmad, M.D., ainsi que Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; Faraz Kerendi, M.D.; William Nesbitt, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D. et Jason Zagrodsky, M.D.

Les médecins ont reçu un maximum de 14 heures CreditMC de catégorie 1 de l'American Medical Association (AMA) pour leur participation à la conférence.

Pour obtenir plus d'informations, visitez EP-Live.com.

Personne-ressource pour les médias :

Erin Ochoa ou Stacy Slayden

Elizabeth Christian Public Relations

254 592-2767

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

Liens connexes

https://tcainstitute.com