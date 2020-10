Le TAZ et l'école Édouard-Montpetit annoncent leur premier Programme de Concentration Sport Skateboard

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les jeunes athlètes montréalais désirant combiner études et skateboard seront heureux d'apprendre que Le TAZ Skatepark et l'école secondaire Édouard-Montpetit s'associent pour offrir leur premier programme public de concentration sportive en skateboard à Montréal, dès la rentrée 2021.

La première cohorte de 10 à 20 jeunes au secondaire I de l'école Édouard-Montpetit devrait débuter la formation à l'automne 2021. Les inscriptions en cours du 1er au 31 octobre vont d'ailleurs bon train. Confinement oblige, des portes ouvertes virtuelles ont lieu depuis le 7 octobre dernier, sur le site de l'école, au edouard-montpetit.csdm.ca/

Un sport exigeant et d'avenir

Comme l'explique Ghyslain Gingras, responsable du Programme Concentration Sport Skateboard au TAZ : « Le TAZ est rendu à maturité dans son développement sportif et désirait lancer un programme de perfectionnement des jeunes athlètes avec le milieu scolaire, depuis un certain temps. Une ambition naturelle pour le plus grand skatepark au Canada. Ce programme nous permet de concrétiser notre objectif de valoriser la relève par la formation. »

Les élèves-athlètes seront sélectionnés selon leur niveau d'effort et leur motivation à se développer, athlétiquement autant que personnellement, via un programme d'encadrement annuel à la fois exigeant et motivant.

Selon Jocelyn Côté, directeur adjoint de l'école Édouard-Montpetit, des programmes du genre peuvent devenir une source de motivation importante pour que l'étudiant s'applique de façon sérieuse dans son cheminement académique. « Depuis l'annonce de l'inclusion de la planche à roulettes aux Jeux olympiques de Tokyo, nous avons travaillé de concert avec l'équipe du TAZ afin de développer ce programme qui, nous l'espérons, pourra éventuellement faire rayonner encore plus d'athlètes québécois dans cette discipline pour les années à venir. »

Un encadrement exceptionnel

Le programme se destine aux élèves de secondaire I, de niveau débutant à expert. Il prévoit un bloc de 4 h 30 d'activités encadrées, plus 3 heures de tutorat ou de pratique libre au TAZ, et ce, tous les jours de la semaine scolaire. La formation en après-midi, de 13h30 à 15h, durera toute l'année scolaire.

La formation aura lieu dans les installations exceptionnelles du TAZ sous la supervision de professeurs experts. Les élèves sélectionnés y jouiront d'une superficie de 60 000 pieds carrés pour apprendre et s'entraîner.

À propos du TAZ

Le plus grand skatepark intérieur au Canada, Le TAZ est LA référence pour la pratique du skateboard, de la trottinette, du BMX et du patin depuis 1996. Hautement sécuritaire et surveillé par une équipe qualifiée, Le TAZ est le lieu par excellence afin de vivre des sensations fortes dans une atmosphère conviviale.

http://www.taz.ca/

Photos: https://drive.google.com/drive/folders/14OkbpqvP5dNUpRff2kH5UjHskyrk2tWV?usp=sharing

SOURCE Le TAZ

Renseignements: Catherine Simard, 514 802-9659, [email protected] ; Caroline Cossette, 514 918-2116, [email protected]