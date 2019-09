Le taux de hachage de BitHarp est inégalé pour le minage de cryptomonnaies

TORONTO, 28 septembre 2019 /CNW/ - Le marché mondial des cryptomonnaies, qui évolue rapidement, s'enthousiasme en ce moment pour deux outils de minage extraordinairement conçus qui ont fait leur apparition récemment, à savoir Lyre Miner et Harp Miner, de BitHarp Group Limited (www.bitharp.com). Au lieu d'être réservés uniquement aux pros du minage, très compétents et fervents de la technologie, ces deux produits ont été créés pour permettre aux adeptes comme aux mineurs de faible envergure de faire fortune en minant les cryptomonnaies.

Au cours des années, le minage de cryptomonnaie a connu des améliorations majeures. Cependant, en raison de la nature hautement technique de ce domaine, les personnes moins à l'aise avec la technologie étaient laissées de côté, voire complètement écartées. BitHarp a déjà modifié cette perception en créant deux outils préconfigurés et prêts à l'utilisation pour simplifier l'expérience de minage.

Lyre Miner et Harp Miner, offerts sur le marché depuis moins d'un mois, sont mis à profit par de nombreux utilisateurs dits ordinaires qui n'ont pas d'expérience technique et obtiennent de bons rendements pour leur investissement. Tout cela est rendu possible grâce à la puissance de hachage extraordinaire que procurent ces produits. Grâce à leur faible consommation énergétique, soit 600 W et 2400 W respectivement, Lyre Miner et Harp Miner se sont taillé une place parmi le matériel de minage le plus écoénergétique offert sur le marché.

Lyre Miner et Harp Miner servent à miner le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Dash. Voici la puissance de hachage de chacun.

Lyre Miner : 335 TH/s pour Bitcoin, 55 GH/s pour Litecoin, 14 GH/s pour Ethereum, et 9 TH/s pour Dash.

Harp Miner : 2000 TH/s pour Bitcoin, 300 GH/s pour Litecoin, 75 GH/s pour Ethereum, et 50 TH/s pour Dash.

Les outils de minage de BitHarp conviennent à un usage domestique, car la chaleur et le bruit qu'ils génèrent sont faibles. De plus, contrairement à des centaines de produits sur le marché, Lyre Miner et Harp Miner prennent peu d'espace. BitHarp tient actuellement une campagne promotionnelle 3 plus 1 pour ses deux produits, laquelle se termine le 2 octobre.

Pour en savoir plus à propos de Lyre Miner et de Harp Miner, veuillez consulter le https://www.bitharp.com/

À propos de BitHarp : Établi en Nouvelle-Zélande, BitHarp fabrique les outils de minage de cryptomonnaies les plus souples et les plus performants conçus pour faciliter le minage et accroître le bénéfice des investisseurs.

SOURCE BitHarp Group Limited

