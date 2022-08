Le Québec emboîte le pas à l' Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard en offrant l'accès à la technologie des deux systèmes flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre et FreeStyle Libre 2.

et à l'Île-du-Prince-Édouard en offrant l'accès à la technologie des deux systèmes flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre et FreeStyle Libre 2. L'ajout du système FreeStyle Libre 2 permet aux résidents du Québec de quatre ans ou plus qui prennent en charge leur diabète (de type 1 ou type 2) par des injections quotidiennes multiples d'insuline d'y avoir accès.

Avec un simple scan, le système FreeStyle Libre 2 novateur affiche des lectures de glycémie précises en temps réel et prévient les utilisateurs lorsque leur taux de glycémie est trop élevé ou trop faible, sans qu'ils aient besoin de faire des tests périodiques par prélèvement au doigt∞.

MISSISSAUGA, ON, le 16 août 2022 /CNW/ - Abbott annonce aujourd'hui que son système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2* est maintenant remboursé par l'entremise de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) aux résidents du Québec de quatre ans ou plus qui prennent en charge leur diabète (de type 1 ou type 2) par des injections quotidiennes multiples d'insuline~. Le Québec a été l'une des premières provinces au Canada à rembourser la technologie flash de surveillance glycémique, et avec l'ajout du système FreeStyle Libre 2, les familles d'enfants vivant avec le diabète auront la possibilité de tirer profit de cet important outil de maîtrise du diabète.

(Groupe CNW/Abbott Diabetes Canada) (Groupe CNW/Abbott Diabetes Canada) (Groupe CNW/Abbott Diabetes Canada)

Le système FreeStyle Libre 2 représente un progrès important pour les Canadiens en ce qui concerne la prise en charge de leur diabète. Le capteur, de la taille d'une pièce canadienne de deux dollars, peut être porté au dos de la partie supérieure du bras pendant 14 jours. Il mesure la glycémie toutes les minutes pour aider ceux qui vivent avec le diabète et leur équipe soignante à prendre des décisions éclairées concernant le traitement. Avec un simple scan d'une seconde avec un téléphone intelligent doté de l'appli FreeStyle Libre 2α, l'utilisateur peut voir son taux de glucose, une flèche illustrant la tendance et un historique de huit heures. Grâce à la technologie Bluetooth, le système FreeStyle Libre 2 peut prévenir automatiquementπ l'utilisateur lorsque sa glycémie est trop élevée ou trop faible sans qu'il ait à faire un scan du capteur. Les utilisateurs peuvent également transmettre leurs données à des membres de leur famille au moyen de l'appli mobile LibreLinkUpύ.

« La meilleure solution en matière de soins de santé est celle qui profite au plus grand nombre, raison pour laquelle nous avons créé notre gamme FreeStyle Libre, en veillant dès le début à la rendre accessible et abordable, de dire Philippe Busque, directeur général de la division des soins du diabète d'Abbott au Canada. Le remboursement du système FreeStyle Libre 2 au Québec est une étape importante en vue d'aider plus de personnes vivant avec le diabète à y avoir accès, et nous continuons de collaborer avec toutes les autorités provinciales dans le but d'améliorer l'accès pour tous ceux qui vivent avec le diabète partout au Canada. »

Le système FreeStyle Libre 2 d'Abbott est d'une précision exceptionnelle1. Nul besoin de tests périodiques de confirmation par prélèvement au doigt pour prendre des décisions quant au choix du traitement, même lorsque le taux de glucose est faible ou qu'il diminue ou change rapidement. Des recherches menées en situation réelle2 et en milieu clinique3,4,5,6, ont démontré que le système FreeStyle Libre est associé à une meilleure maîtrise de la glycémie7, une réduction du temps passé en hypoglycémie3,4,5,6 et en hyperglycémie3,4, une augmentation du temps passé dans la plage de glucose optimale7 et une amélioration du taux d'HbA1c2. À la différence de la surveillance du taux de glucose traditionnelle, l'usage d'un système flash de surveillance du glucose peut accroître la capacité d'une personne vivant avec le diabète de type 1 ou de type 2 ainsi que son équipe soignante de prendre en charge et de contrôler son affection chronique, ce qui est la clé tant d'une meilleure maîtrise de cette maladie que d'une meilleure santé.

« C'est une bonne nouvelle pour ceux qui vivent avec le diabète au Québec, déclare Sylvie Lauzon, présidente-directrice générale de Diabète Québec. Offrir l'accès à la surveillance de la glycémie au moyen du système flash peut accroître la capacité d'autosurveillance d'une personne vivant avec le diabète, ce qui est la clé d'une prise en charge optimale du diabète et peut vraiment améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent avec cette maladie. »

En tête de file mondiale des systèmes de surveillance du glucose par capteur∂, la gamme FreeStyle Libre change maintenant la vie de plus de 4 millions de personnes dans plus de 60 pays≠.

Québec annonçait en 2019 le remboursement par le régime public de FreeStyle Libre dans la province. La couverture par un régime public du système FreeStyle Libre est offerte à l'heure actuelle en Ontario£, au Québec¤, à l'Île-du-Prince-Édouardµ et au Yukon# aux personnes qui répondent aux critères. La couverture par un régime public du système FreeStyle Libre 2 est offerte actuellement en Ontario££, au YukonØ, au ManitobaΩ, en Saskatchewan±, à l'Île-du-Prince-Édouardµ et, maintenant, au Québec¤¤ aux personnes qui répondent aux critères. Les systèmes flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre et FreeStyle Libre 2 sont remboursés par la plupart des payeurs privés au Canada√ et peuvent administrés électroniquement en pharmacie avec une ordonnance.

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

Pour en savoir plus sur le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2, visitez le www.MyFreeStyle.ca.

À propos d'Abbott

Chef de file mondial en matière de soins de santé, Abbott aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Notre gamme de technologies qui transforment la vie des gens couvre tout le spectre des soins de santé avec des activités et des produits de premier plan dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, de la nutrition et des médicaments génériques de marque. Nos 113 000 collègues sont au service des gens dans plus de 160 pays.

Communiquez avec nous sur notre site www.abbott.com, sur LinkedIn au www.linkedin.com/company/abbott-/, sur Facebook au www.facebook.com/Abbott et sur Twitter à l'aide du mot-clic @AbbottNews

ADC-59271-Fv1.0 August 2022

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ



∞ La réalisation d'un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures et les alarmes de glucose du système.

~ Les personnes âgées de 4 ans à moins de 18 ans vivant avec le diabète de type 1 sont admissibles au remboursement. Le système est également remboursé aux personnes de 18 ans ou plus qui suivent une insulinothérapie intensive à raison de trois injections d'insuline par jour ou plus et qui ont présenté des épisodes fréquents d'hypoglycémie durant la dernière année malgré l'observance d'un plan de maîtrise de la glycémie.

α L'appli FreeStyle Libre 2 et le lecteur FreeStyle Libre 2 ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures de glucose du système. Le capteur FreeStyle Libre 2 communique avec le lecteur FreeStyle Libre 2 ou l'appli FreeStyle Libre 2 qui a servi à le démarrer. L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli.

π La réception de notifications n'est possible que si la fonctionnalité des alarmes est activée et le capteur se situe à moins de 6 mètres de l'appareil lecteur. Votre téléphone intelligent ne doit pas être en mode veille pour permettre la réception d'alarmes et d'alertes.

ύ L'appli LibreLinkUp est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site www.librelinkup.com pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation des applis LibreLinkUp et FreeStyle Libre 2 requiert l'inscription à LibreView. L'appli mobile LibreLinkUp n'est pas prévue pour être l'outil primaire de surveillance du glucose : les utilisateurs à domicile doivent consulter leur(s) appareil(s) primaire(s) et consulter un professionnel de la santé avant de faire toute interprétation médicale et tout ajustement thérapeutique à partir de l'information fournie par l'appli.

∂ Données fondées sur le nombre d'utilisateurs du système FreeStyle Libre à l'échelle mondiale comparativement au nombre d'utilisateurs des autres principaux systèmes de surveillance du glucose par capteur.

≠ Données internes. Abbott Soins du diabète.

√ La couverture peut varier selon le régime. Veuillez vérifier auprès de l'administrateur de votre régime ou de votre compagnie d'assurance.

* Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

£ Ontario : Pour les personnes (de plus de 18 ans) qui traitent leur diabète avec de l'insuline. FreeStyle Libre - Avis de l'Administratrice en chef, ministère de la Santé de l'Ontario. 12 septembre 2019.

¤ Québec : Pour les personnes répondant aux deux critères suivants : être âgé de plus de 18 ans et suivre une thérapie insulinique intensive (traitement par pompe à insuline ou ≥ 3 injections d'insuline par jour) et épisodes fréquents d'hypoglycémie durant la dernière année. Liste des médicaments, 10 juillet 2019. Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). FreeStyle Libre - Changement dans les critères de remboursement. 29 avril 2020.

µ Île-du-Prince-Édouard : Pour les personnes suivant un traitement par injections quotidiennes multiples (trois ou plus) d'insuline ou par pompe à insuline. Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard. 1er juin 2022.

# Yukon : Pour les personnes vivant avec le diabète de type 1. Financement permanent des glucomètres offert aux Yukonnais adultes, Gouvernement du Yukon, 14 septembre 2020.

££ Ontario : Pour les personnes (de plus de 18 ans) qui traitent leur diabète avec de l'insuline. Ontario Drug Benefit Formulary Edition 43 (gov.on.ca). 17 décembre 2021.

Ø Yukon : Pour les personnes vivant avec le diabète de type 1. Note de service du Gouvernement du Yukon, 22 avril 2021.

Ω Manitoba : Pour les personnes âgées de 25 ans ou moins vivant avec le diabète de type 1 qui répondent aux critères. Manitoba Drug Benefits and Interchangeability Formulary Bulletin nº 113. Santé et Soins aux personnes âgées, Manitoba. 28 septembre 2021.

± Saskatchewan : Pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans qui répondent aux critères. Saskatchewan Formulary Bulletin nº 201, Saskatchewan. Saskatchewan Health. 1er juin 2021.

¤¤ Québec : Pour l'autosurveillance de la glycémie des personnes diabétiques de 4 ans et plus. À l'instauration du traitement, la personne : de moins de 18 ans doit être atteinte du diabète de type 1; de 18 ans et plus doit satisfaire aux 2 critères suivants : thérapie insulinique intensive (traitement par pompe à insuline ou ≥ 3 injections d'insuline par jour); et épisodes fréquents d'hypoglycémie durant la dernière année, malgré l'adhésion à un plan de gestion de la glycémie. La demande initiale est autorisée pour une période de 6 mois afin d'évaluer la capacité des patients à utiliser FreeStyle Libre 2MC et à porter le capteur. Les demandes de poursuite de traitement sont autorisées pour une période maximale de 12 mois si la personne montre une utilisation optimale de FreeStyle Libre 2MC ou FreeStyle LibreMC, soit au moins 70 % du temps.

√ La couverture peut varier selon le régime. Veuillez vérifier auprès de l'administrateur de votre régime ou de votre compagnie d'assurance.

RÉFÉRENCES



_____________________________________

1 Alva S, Bailey T, Brazg R, et al. Accuracy of a 14-day factory-calibrated continuous glucose monitoring system with advanced algorithm in pediatric and adult population with diabetes. J Diabetes Sci Technol 2020 :1-8.

2 Evans M., Diabetes Ther. (2022) : http://doi.org/10.1007/s13300-022-01253-9

3 Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kröger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet. Nov. 2016 Nov 5;388(10057):2254-2263. doi : https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31535-5.

4 Oskarsson P, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Krӧger J, Weitgasser R, Bolinder J. Impact of flash glucose monitoring on hypoglycaemia in adults with type 1 diabetes managed with multiple daily injection therapy: a pre-specified subgroup analysis of the IMPACT randomised controlled trial. Diabetologia. Mars 2018;61(3):539-550. doi : https://doi.org/10.1007/s00125-017-4527-5.

5 Haak T, Hanaire H, Ajjan R, Hermanns N, Riveline JP, Rayman G. Flash Glucose-Sensing Technology as a Replacement for Blood Glucose Monitoring for the Management of Insulin-Treated Type 2 Diabetes: a Multicenter, Open-Label Randomized Controlled Trial. Diabetes Ther. Févr. 2017;8(1):55-73. doi : https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6.

6 Haak T, Hanaire H, Ajjan R, Hermanns N, Riveline JP, Rayman G. Use of Flash Glucose-Sensing Technology for 12 months as a Replacement for Blood Glucose Monitoring in Insulin-treated Type 2 Diabetes. Diabetes Ther. Juin 2017;8(3):573-586. doi : https://doi.org/10.1007/s13300-017-0255-6.

7 Calliari et al. Real world flash glucose monitoring in Brazil: can sensors make a difference in diabetes management in developing countries? Diabetol Metab Syndr (2020) 12:3, https://doi.org/10.1186/s13098-019-0513-z

SOURCE Abbott Diabetes Canada

Renseignements: Personnes-ressources auprès des médias : Stacey Brown, [email protected] ; Tiffany Limgenco, [email protected] ; Myriam Kamako, [email protected]