SHANGHAI, 6 avril 2021 /CNW/ - Arctech Solar, chef de file mondial des solutions de suivi, de structure fixe et de systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment, a annoncé que son système de suivi 2P (deux modules en portrait) SkySmart II a obtenu les certifications UL3703 et CSA auprès d'Intertek. Il s'agit d'une étape importante pour Arctech Solar, qui indique que la solution SkySmart II a obtenu l'accès au marché de l'énergie solaire nord-américain. À ce jour, Arctech a obtenu des contrats visant l'approvisionnement de près de 20 MW générés par la solution SkySmart II dans le cadre de deux projets aux États-Unis.

La certification UL/cUL, qui porte plus précisément sur les fonctions du système de suivi solaire concernant les risques associés aux décharges électriques, les dangers mécaniques et les risques d'incendie, démontre que l'architecture 2P répond aux normes les plus strictes en matière d'innocuité, de fiabilité et de qualité au sein de l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque en Amérique du Nord.

Comparativement au système de suivi 1P, la solution SkySmart II est dotée d'un système d'entraînement multipoint novateur qui augmente la vitesse critique du vent tout en garantissant une stabilité accrue et un rendement fiable par grand vent. Le système de suivi 2P ne nécessite que neuf poteaux de soutien par suiveur et des modules plus petits, ce qui réduit les coûts de construction et garantit une meilleure capacité d'adaptation aux différents terrains. Il est compatible avec les modules photovoltaïques surdimensionnés et bifaciaux.

« La solution SkySmart II certifiée UL/cUL exploite le système d'entraînement multipoint de manière créative, offrant une rigidité accrue et augmentant la fréquence naturelle à l'échelle du système. Nous avons dévoilé notre système d'entraînement multipoint synchrone il y a deux ans. Essentiellement, cette solution permet de résoudre le problème d'instabilité des systèmes de suivi 2P traditionnels dans des conditions météorologiques extrêmes », a déclaré Bruce Wang, chef des technologies d'Arctech Solar.

De plus, le système de suivi tire parti d'un algorithme de suivi propulsé par l'intelligence artificielle développé par Arctech de manière autonome, assurant ainsi la fiabilité du fonctionnement des suiveurs dans un large éventail de conditions météorologiques et de terrains et augmentant le rendement énergétique des centrales solaires photovoltaïques jusqu'à 7 %.

« Les clients nord-américains hésitent depuis longtemps à utiliser les systèmes de suivi 2P, parce qu'ils s'inquiètent du degré de fiabilité et des coûts associés au produit. Grâce à la certification UL/cUL et à un nombre croissant de contrats SkySmart II, Arctech peut garantir aux clients que la configuration 2P a fait ses preuves sur le terrain et que le marché a un potentiel de croissance énorme, a déclaré Guy Rong, président des affaires mondiales chez Arctech Solar. Nous croyons que le marché nord-américain des systèmes de suivi connaîtra une prospérité sans précédent au cours de la prochaine décennie en raison de la popularité des systèmes de suivi 1P et 2P. Arctech est fière de faire partie de ce parcours alors que nous continuons d'offrir plus de produits novateurs et de services de premier ordre sur le marché. »

SOURCE Arctech Solar

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Connie Wang, +86-150-8821-8325, www.arctechsolar.cn

Liens connexes

www.arctechsolar.cn