SHANGHAI, 16 juin 2023 /CNW/ - Récemment, le système de stockage d'énergie électrique au lithium IRON PHOSPHATE mis au point par Powin a obtenu la certification UL 60730-1 d'Intertek, ce qui démontre encore une fois l'engagement indéfectible de Powin envers la sécurité et le rendement.

Les produits certifiés Intertek de Powin sont les produits de stockage d'énergie, y compris les modules et les systèmes, au lithium-fer-phosphate Stack225™, Stack230™, Stack360™ et Stack750™ qui couvrent une vaste gamme de configurations cellulaires. La certification UL 60730-1 délivrée par Intertek indique que le produit a réussi les essais pertinents des systèmes de stockage d'énergie par batterie et qu'il satisfait aux exigences de la présente norme en matière de sécurité.

Max Jin, directeur général d'Intertek Electrical Northeast China, a déclaré : « Au cours des dernières années, l'échelle d'investissement du marché du stockage de l'énergie a augmenté, l'aménagement de la chaîne industrielle a été amélioré, l'industrie mondiale du stockage de l'énergie est entrée dans une phase de développement rapide. En tant que chef de file mondial des services d'assurance de la qualité, Intertek s'engage à assurer le développement sain de l'industrie du stockage d'énergie. Intertek et Powin ont travaillé en étroite collaboration au cours des dernières années. La certification UL 60730-1 du système de stockage d'énergie au lithium-fer-phosphate de Powin est le résultat d'une communication étroite et d'une coopération efficace entre les deux parties. L'équipe d'experts en stockage d'énergie d'Intertek a procédé à une évaluation technique complète et à des essais rigoureux des produits. La réussite du test montre la grande fiabilité de la qualité des produits de stockage d'énergie avec une batterie au lithium-fer-phosphate. La certification d'Intertek fournira une solide garantie à mesure que Powin continuera de prendre de l'expansion sur les marchés internationaux. »

Les systèmes de stockage d'énergie d'Intertek et le laboratoire des convertisseurs disposent d'une gamme complète d'équipements d'essai professionnels et d'un certain nombre d'ingénieurs d'essai principaux, CNAS (China National Accreditation Committee for Compliance Assessment), A2LA (United States Accreditation Association for Laboratory), NRTL (United States National Accreditation Laboratory), CCS (Australie), MNRE (Inde), INMETRO (Brésil), NOM (Mexique) et BSMI (Taïwan) et d'autres laboratoires accrédités, le champ d'application couvre l'ensemble de la région Asie-Pacifique, pour les batteries. Les convertisseurs/onduleurs et les produits de stockage d'énergie fournissent des services d'essai d'accès au marché mondial et de certification. Le laboratoire Intertek de Shanghai est capable de tester et de certifier la conformité aux normes connexes pour les batteries et le stockage de l'énergie du consommateur au secteur industriel. Y compris les normes IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC62040-1, UL1973, UL2580, UL2271, UL2743, UL 9540, UL 9540A, UL1741, etc., afin de fournir aux clients du secteur du stockage d'énergie les certifications CB et ETL appropriées.

À propos d'Intertek

QUALITÉ TOTALE. ASSURÉE.

Intertek est un chef de file mondial dans le domaine de l'assurance de la qualité totale. Notre réseau de plus de 1 000 laboratoires et bureaux dans plus de 100 pays offre des solutions d'assurance, d'essai, d'inspection et de certification novatrices et adaptées aux activités et aux chaînes d'approvisionnement de nos clients. L'expertise en assurance de la qualité totale d'Intertek est toujours fournie avec précision, rythme et passion, permettant à nos clients de progresser en toute sécurité. www.intertek.com

À propos de Powin

Powin est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de solutions de stockage d'énergie sécuritaires et évolutives. Notre matériel et nos logiciels novateurs et rentables révolutionnent la façon dont l'énergie est produite, transmise et distribuée, aidant ainsi le monde à atteindre ses objectifs de décarbonisation. Powin a livré des SSEB totalisant plus de 2 500 MWh dans plus de huit pays différents et a conclu un contrat pour fournir des systèmes de stockage d'énergie à l'échelle mondiale équivalant à plus de 10 000 MWh au cours des trois prochaines années. Pour en savoir plus, consultez le site www.powin.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102642/image_987947_7790964.jpg

SOURCE Intertek

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Annie Qi, [email protected]