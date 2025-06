MISSISSAUGA, ON, le 23 juin 2025 /CNW/ - Edwards Lifesciences Corporation a annoncé aujourd'hui que son système de remplacement de la valve tricuspide EVOQUE a reçu l'approbation de Santé Canada pour le traitement des patients éligibles souffrant d'une régurgitation tricuspidienne. Le système EVOQUE est indiqué pour améliorer la santé des patients symptomatiques souffrant d'une régurgitation tricuspidienne sévère malgré un traitement médical optimal (TMO), et pour lesquels une Heart Team juge approprié un remplacement de la valvule tricuspide.

« En tant que seule entreprise MedTech au monde entièrement dédié aux maladies structurelles du cœur, Edwards s'appuie sur un solide héritage d'innovation, avec des technologies qui ont transformé la prise en charge de ces pathologies graves et invalidantes et répondu à des besoins jusque-là non couverts. », a déclaré Annette Brüls, Corporate Vice-Presidente EMEACLA.

Le système EVOQUE est composé d'une structure auto-expansible en nitinol, d'une jupe d'étanchéité intra-annulaire et de feuillets tissulaires fabriqués à partir du même tissu péricardique bovin que les valves cardiaques leaders du marché aussi fabriquées par l'entreprise. La valve EVOQUE sera disponible en quatre tailles, toutes délivrées par un système transfémoral à faible diamètre de 28F.

« Les patients souffrant de régurgitation tricuspidienne sévère souffrent de symptômes invalidants impactant leur qualité de vie. Ils sont désespérément à la recherche d'un traitement efficace. Le système EVOQUE est capable de remplacer entièrement la valve tricuspide, éliminant la régurgitation tricuspidienne pour un large éventail d'anatomies », a déclaré le Dr Neil Fam, cardiologue interventionnel et directeur du programme de cardiologie structurelle à l'hôpital St. Michael de Toronto. « Les améliorations de la qualité de vie des patients sont remarquables, offrant désormais une thérapie à de nombreux patients qui n'avaient auparavant aucune option de traitement. »

Les résultats positifs de l'essai pivot randomisé TRISCEND II ont été présentés lors du congrès TCT 2024, démontrant la supériorité du système EVOQUE par rapport au traitement médical seul pour le critère principal à un an. Les résultats clés de l'étude incluent une réduction significative, voire une élimination, de régurgitation tricuspidienne, ainsi qu'une amélioration notable des symptômes, de la fonction et de la qualité de vie à un an, avec des résultats numériques favorables en termes de mortalité et d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque.

Le système EVOQUE a obtenu le marquage CE en octobre 2023, devenant ainsi la première thérapie de remplacement valvulaire transcathéter au monde à recevoir une autorisation réglementaire pour traiter la regurgitation tricuspidienne, et a été approuvé par la FDA aux États-Unis en février 2024.

