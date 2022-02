Un nouveau programme gouvernemental permet l'accès à la technologie en boucle fermée hybride intégrée pour les résidents de moins de 18 ans

BRAMPTON, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Medtronic Canada ULC, une filiale de Medtronic plc (NYSE: MDT), le chef de file mondial des technologies de soins de santé, applaudit l'annonce faite par le gouvernement de l'Alberta d'un programme complet de remboursement relatif à la technologie de mesure du glucose en continu (CGM) pour les résidents admissibles atteints du diabète de moins de 18 ans. Les dispositifs de CGM fournissent de l'information cruciale sur les taux de glucose pour aider les patients à gérer leur diabète. Medtronic appuie pleinement cet investissement dans la santé des jeunes résidents de l'Alberta vivant avec le diabète, et qui permet l'accès à une technologie innovante de gestion du diabète pour aider à améliorer le contrôle de cette maladie chronique complexe.

« Avant de commencer à utiliser la CGM, je me demandais si je pouvais passer toute ma journée en gardant mes chiffres dans la plage cible, partage Savannah Seibel, une étudiante de 17 ans du secondaire et altiste d'Edmonton, en Alberta. J'avais toujours ça à l'esprit. Je m'inquiétais de savoir si j'irais bien lorsque je jouais sur scène ou que j'étais à l'école. Je devais me réveiller plusieurs fois la nuit pour vérifier mes taux [de glucose] et je ne pouvais pas vraiment aller nulle part seule ou avec des amis. Cela finit par être difficile à vivre. Avec la CGM, j'ai beaucoup plus de liberté pour vivre ma vie, travailler, pratiquer ma musique et être moi-même. Le diabète avait l'habitude de me définir, mais plus maintenant. »

En Alberta, plus de 394 000 personnes sont atteintes du diabète,1 et elles peuvent dépenser entre 1 000 $ et 5 000 $ chaque année en frais personnels pour leurs fournitures, médicaments prescrits et dispositifs, ce qui représente en moyenne 3 % de leur revenu annuel (sans assurance privée)2. Ces coûts élevés restent la principale raison pour laquelle de nombreux patients ne respectent pas leur plan de gestion du diabète, les exposant ainsi à un risque de développer des problèmes de santé graves et potentiellement mortels. Des études montrent que le maintien de la glycémie dans une plage adéquate réduit les risques pour la santé à long terme3,4, ainsi que des résultats glycémiques améliorés chez les enfants et les jeunes grâce à la technologie hybride en boucle fermée. 5,6

Dans le cadre de ce programme public d'assurance annoncé par le gouvernement de l'Alberta, les personnes admissibles atteintes du diabète de moins de 18 ans peuvent désormais obtenir le remboursement de la CGM intégrée, laquelle fait partie du système de pompe à insuline MiniMedMC 770G de Medtronic, leur permettant ainsi de bénéficier de la technologie en boucle fermée hybride. Il s'agit du seul système homologué par Santé Canada à l'heure actuelle qui offre l'administration d'insuline adaptative pour les personnes aussi jeunes que deux ans. Les patients peuvent maintenant avoir accès au système de CGM autonome Guardian ConnectMC de Medtronic qui offre des alertes prédictives jusqu'à 60 minutes à l'avance en cas de taux de glucose bas ou élevés.

« Nous reconnaissons à quel point la CGM est importante pour les personnes atteintes du diabète et, depuis le jour où nous avons lancé le tout premier système au Canada, nous avons défendu les droits des patients à l'accès à la technologie du diabète, déclare Laura Cameron, directrice principale du secteur Diabète chez Medtronic Canada. Cela permettra aux patients et à leurs familles de choisir le dispositif de mesure du glucose qui répond le mieux à leurs besoins cliniques et à leur mode de vie, ouvrant la porte à plus de technologies automatisées dans le futur. Nous avons hâte de soutenir les patients dans l'optimisation de la gestion de leur diabète. »

Les patients admissibles auront accès à ce programme dès le 2 février 2022.

Les détails sur les critères d'admissibilité se trouvent sur: www.alberta.ca/news

Pour obtenir des renseignements sur l'accès à la CGM de Medtronic, visitez medtronicdiabetes.ca/cgmaccess.

