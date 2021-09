La gamme assortie de TFL, de stratifiés et de bandes de chant offre une solution globale à guichet unique pour les projets de conception

LEXINGTON, Caroline du Nord, 16 septembre 2021 /CNW/ - Le système de correspondance de décor d'EGGER Wood Products simplifie la vie des architectes, des concepteurs et des fabricants en offrant une solution complète à guichet unique pour les surfaces décoratives. EGGER propose tous ses décors au moyen d'une gamme intégrée de surfaces, avec une gamme complète assortie de stratifiés thermofusionnés (TFL), de stratifiés et de bandes de chant. Les décors et les solutions à base de bois assortis de la collection décorative d'EGGER sont tous fabriqués par EGGER, ce qui garantit une correspondance idéale en matière de couleur et de texture de la surface et qui permet aux concepteurs de reproduire la même finition sur les armoires, les comptoirs et plus encore.

« Le fait que la gamme complète de produits pour les surfaces décoratives soit offerte par un seul fabricant ou fournisseur simplifie le choix des matériaux pour les architectes, les concepteurs et les fabricants, a déclaré Lisa Thornton, chef du marketing pour l'Amérique du Nord. Nos produits s'harmonisent entre eux afin d'offrir les meilleurs résultats possibles à nos clients et à leurs clients. »

Le système de correspondance de décor renforce l'authenticité des surfaces de stratifiés et de TFL de la gamme Feelwood d'EGGER grâce aux bandes de chant en bout de bois. Les surfaces de textures profondes en relief (EIR) Feelwood, qui s'harmonisent parfaitement avec la texture décorative sur le motif, créent des reproductions de bois presque impossible à distinguer du vrai bois. Les bandes de chant en bout de bois complètent l'apparence, représentant les anneaux annulaires d'un tronc d'arbre coupé sur toute sa longueur, recréant l'aspect du bois massif jumelé à une bande de chant longitudinale.

Le système de correspondance de décor dispose de feuilles et de moulures 3D complémentaires, disponibles auprès de certains fournisseurs partenaires pour la fabrication de portes d'armoire en cinq pièces.

À propos d'EGGER

Fondée en 1961 à St. Johann in Tyrol, en Autriche, EGGER GROUP est une entreprise familiale privée évaluée à plus de 3,6 milliards de dollars qui emploie plus de 10 400 associés. EGGER est un chef de file mondial dans la fabrication de matériaux à base de bois pour les industries du mobilier et de l'aménagement intérieur, des revêtements de sol et des produits de construction. La vaste gamme de produits à valeur ajoutée de l'entreprise comprend des stratifiés thermofusionnés (TFL), des stratifiés, des bandes de chant, des panneaux de particules bruts, des panneaux de fibres de densité moyenne (MDF), des moulures de MDF et des revêtements de sol au fini laminé. Comptant 20 usines de production dans le monde, EGGER Wood Products LLC lance sa première installation de production en Amérique du Nord. L'usine de fabrication de panneaux de particules à la fine pointe de la technologie, dotée de capacités de lamellation de stratifiés thermofusionnés, a commencé sa production en septembre 2020. Une fois les travaux achevés, l'investissement total du projet sera d'environ 700 millions de dollars, et celui-ci créera environ 770 emplois directs.

