Le système Clorox Total 360® choisi pour désinfecter les chariots de Walmart Canada à l'échelle nationale

Le détaillant déploie 640 unités du système Clorox Total 360®

dans plus de 400 magasins

BRAMPTON, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Malgré la pandémie de COVID-19 qui continue de sévir au pays, les Canadiens doivent quand même pouvoir se procurer leurs produits essentiels de tous les jours tout en ayant l'assurance que la sécurité de l'endroit où ils magasinent est une priorité. Cela inclut la désinfection régulière des surfaces.

Clorox et Walmart Canada ont uni leurs forces pour continuer à veiller au bien-être des clients et des associés. Walmart a déployé 640 unités du système Clorox Total 360® pour désinfecter les chariots et les entrées dans plus de 400 magasins au Canada. (Groupe CNW/Clorox Canada)

C'est pourquoi Clorox et Walmart Canada ont uni leurs forces pour continuer à veiller au bien-être des clients et des associés. Concrètement, Walmart déploie 640 unités du système Clorox Total 360® pour désinfecter les chariots et les entrées dans plus de 400 magasins au Canada.

Il est important que les Canadiens aient la tranquillité d'esprit et sachent que des protocoles sont en place pour assurer leur protection lorsqu'ils achètent leurs produits essentiels. « Le système Clorox Total 360® contribue à leur donner cette confiance grâce à son pouvoir électrostatique qui permet de vaporiser les solutions désinfectantes de Clorox sur toutes les surfaces, même les plus difficiles à atteindre ou à nettoyer », explique M. Barley Chironda, directeur des ventes et spécialiste mondial de la lutte contre les infections pour la Clorox Professional Products Company.

Approuvé par Santé Canada, le nettoyant désinfectant sans eau de Javel Clorox Total 360® (DIN 02460769) a démontré qu'il peut être utilisé efficacement et en toute sécurité sur une foule de surfaces. Il détruit le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19 en 2 minutes, ainsi que 54 autres micro-organismes, y compris les virus du rhume et de la grippe, le SARM et le norovirus, sur les surfaces dures et non poreuses. Walmart utilise le système Clorox Total 360® pour désinfecter ses chariots et l'entrée de ses magasins.

Lorsque la solution désinfectante est appliquée à l'aide du système Clorox Total 360®, le devant, l'arrière et les côtés des surfaces sont entièrement recouverts ‒ et cela, bien plus efficacement qu'avec les méthodes de nettoyage traditionnelles.

Le déploiement du système Clorox Total 360® à cette échelle est sans précédent. Déjà, de nombreux hôpitaux, établissements de soins de longue durée et établissements scolaires au Canada ont recours à cette technologie à la fine pointe du progrès.

« L'efficacité du système alliée à sa facilité d'emploi permet aux associés de Walmart d'utiliser la technologie en toute confiance pour assurer la désinfection des chariots et des entrées », ajoute M. Chironda.

Au sujet de CloroxPro® Canada, une division de The Clorox Company of Canada

CloroxPro® vous offre une vaste gamme de produits destinés aux établissements de soins de santé, de solutions nettoyantes pour les services d'entretien ménager et d'autres produits de spécialité. Notre offre variée témoigne de notre longue tradition de recherche et d'expérience en matière de nettoyage, d'assainissement et de lutte contre les infections dans les milieux professionnels. Forte d'un siècle d'expertise et d'excellence, CloroxPro® s'est engagée à fournir des solutions de nettoyage et de désinfection à usage commercial et ayant fait leurs preuves pour protéger les gens et leur milieu environnant. Là où la propreté veut tout dire.

