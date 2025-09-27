Le syndicat présente une offre permettant de mettre fin à la grève à la STM

MONTRÉAL, le 27 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du transport de Montréal-CSN va présenter aujourd'hui, à la table de négociation, une proposition afin de régler la majorité des enjeux normatifs concernant les conditions de travail. Si la STM l'accepte, la grève serait suspendue, ce qui permettrait d'éviter les arrêts de service dès lundi.

Cette offre vise à rapprocher les parties pour convenir d'une entente le plus rapidement possible. De plus, le syndicat propose de maintenir la présence du médiateur dans le dossier pour poursuivre la négociation. Le mandat du médiateur doit prendre fin le 30 septembre à minuit.

« Nous espérons que la STM accepte notre offre sur les enjeux normatifs. Elle a l'occasion de mettre fin aux arrêts de service pour les usagères et les usagers. La balle est dans le camp de l'employeur », croit Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

Le président du syndicat va se joindre à la table de négociation à partir de maintenant. Nous n'émettrons pas plus de commentaires pour le moment afin de donner une chance aux pourparlers.

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

