Le Syndicat des vérificateurs du port de Montréal nie catégoriquement avoir donné son aval pour une déclaration commune avec l'employeur

MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Le journal La Presse a publié ce matin un article annonçant qu'il y avait une entente entre le Syndicat des vérificateurs du port de Montréal (ILA 1657) et l'Association des employeurs maritimes (AEM) à propos d'une déclaration commune. Cette affirmation serait totalement fausse selon la présidente du syndicat. Cette dernière demande donc à l'AEM de retirer le communiqué.

« Je trouve odieux que l'AEM ait publié une communication dite commune quand vendredi dernier, nous l'avions catégoriquement refusée. C'est une tactique déloyale que d'essayer de mettre un syndicat au port en porte-à-faux avec un autre syndicat. De plus, nous sommes en désaccord avec le contenu de celle-ci concernant nos confrères du Syndicat des débardeurs (SCFP 375) », a déclaré Elizabeth Rancourt-Bond, présidente du ILA 1657.

Le syndicat local ILA 1657 réaffirme son engagement à respecter l'autonomie des négociations syndicales. En tant qu'organisation dédiée à promouvoir la solidarité au sein du mouvement ouvrier, le syndicat local ILA 1657 insiste sur sa position de non-ingérence dans les processus de négociation d'autres syndicats. En respectant les principes de la négociation équitable et de la non-ingérence, nous renforçons les fondements de ce mouvement et faisons avancer la cause des droits des travailleurs et travailleuses.

Le processus de négociation équitable constitue un mécanisme fondamental par lequel les syndicats négocient les salaires, les avantages et les conditions de travail au nom de leurs membres. Le syndicat local ILA 1657 reconnaît l'importance de préserver l'intégrité de celui-ci, à l'abri de toute influence ou de tout commentaire extérieurs.

Nous croyons fermement dans les démarches que le SCFP 375 entreprend afin de renforcer la convention collective de ses membres et nous soutenons les mesures prises pour garantir un meilleur avenir pour ceux-ci.

