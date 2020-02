Le Syndicat des Métallos et l'Université Laurentienne rendent hommage à l'héritage de Leo Gerard

Le fonds de legs Leo Gerard est destiné au financement de bourses d'études et d'une série de conférences à l'Université Laurentienne.

SUDBURY, ON, le 20 févr. 2020 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos est heureux d'annoncer son appui à un nouveau fonds de bourses d'études et à une série de conférences visant à honorer l'héritage laissé par Leo W. Gerard, natif de Sudbury et président international émérite du Syndicat des Métallos.

Le Syndicat des Métallos, par l'entremise de son bureau national canadien, de son bureau du district 6 (Ontario et Canada atlantique) et de ses deux sections locales situées à Sudbury (sections 6500 et 2020), et avec l'appui du Conseil du Travail de Sudbury et du District, contribuera au fonds grâce à un don de 35 000 $.

Le fonds permettra d'offrir des bourses d'études annuelles aux étudiants inscrits au programme Workplace and Labour Studies de l'Université Laurentienne. Il permettra aussi de financer une série de conférences présentées à l'Université au cours desquelles des spécialistes de renom sur la scène nationale et internationale aborderont des enjeux qui touchent les travailleurs et le mouvement syndical.

Des représentants du Syndicat des Métallos et de l'Université Laurentienne ont annoncé ce matin la création du fonds de legs Leo Gerard. L'annonce a eu lieu dans les locaux de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos situés sur la rue Brady. L'annonce d'aujourd'hui, combinée au précédent don de 200 000 $ du Syndicat des Métallos au centre de recherche sur la santé et sécurité au travail de L'Université Laurentienne, représente le plus important engagement financier d'un syndicat au cours des 60 années d'existence de l'Université.

« Je suis honoré que le Syndicat des Métallos appuie l'université de ma ville natale dans sa mission qui consiste à préparer les futurs diplômés à s'attaquer à des enjeux parmi les plus pressants dans le monde, comme les droits des travailleurs, les inégalités et la justice sociale, a déclaré Leo Gerard, qui a pris sa retraite en 2019 après avoir occupé le poste de président international du Syndicat pendant 18 ans et fort de plus de cinq décennies d'expérience à titre de militant syndical.

Il est important que l'Université Laurentienne continue de consolider sa réputation de chef de file communautaire en matière de recherche axée sur les travailleurs qui offre aux étudiants des compétences et connaissances d'une valeur exceptionnelle », a expliqué M. Gerard, qui a étudié l'économie et les sciences politiques à l'Université Laurentienne et a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université en 1994.

« Ce don en l'honneur de Leo Gerard, ardent défenseur des travailleurs au Canada et partout dans le monde, aura un impact important en permettant d'élargir la portée du programme novateur Workplace and Labour Studies, et en appuyant son programme de placement en milieu de travail, une priorité stratégique de l'Université, a affirmé le Dr John Peters, du programme Workplace and Labour Studies de l'Université Laurentienne.

Ce geste de générosité du Syndicat des Métallos, que nous accueillons très favorablement, nous permettra de préparer la prochaine génération de dirigeants syndicaux, de renforcer notre programme d'arts et de concrétiser notre engagement à l'égard de l'apprentissage par l'expérience au sein de l'ensemble de la collectivité de Sudbury », a indiqué M. Peters.

« Le fonds de legs Leo Gerard et le don du Syndicat des Métallos au centre de recherche sur la santé et sécurité au travail seront d'un secours important aux étudiants et à leurs familles, a déclaré Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos.

Tous les étudiants devraient avoir la chance de poursuivre leurs études au sein de programmes visant à améliorer le sort de leur communauté et à favoriser l'égalité au travail. Nous espérons que notre soutien contribuera à façonner la prochaine génération de travailleurs informés, instruits et actifs », a ajouté M. Neumann.

« Depuis des générations, notre syndicat et nos membres travaillent en étroite collaboration avec des alliés de tous les secteurs de la société afin d'améliorer la vie des travailleurs, d'atteindre la justice sociale et économique et de bâtir des collectivités plus fortes. Aujourd'hui, nous nous appuyons à nouveau sur ces objectifs communs », a déclaré Marty Warren, directeur du district 6 du Syndicat des Métallos.

« Nous reconnaissons l'engagement de l'Université Laurentienne à l'égard de l'éducation, de la recherche et de la sensibilisation de la communauté sur les dossiers essentiels pour les travailleurs d'aujourd'hui et les prochaines générations, a déclaré Nick Larochelle, président de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos. Nous sommes fiers de soutenir cette mission. »

SOURCE Syndicat des Métallos

Renseignements: Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos, 416 544-5951; Marty Warren, directeur du district 6, Syndicat des Métallos, 416 243-8792; Nick Larochelle, président de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos, 705 675-3381, poste 232; Bob Gallagher, Communications, Syndicat des Métallos, 416 544-5966, 416 434-2221, [email protected]

Liens connexes

http://www.usw.ca