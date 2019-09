Le Syndicat des Métallos conclut une nouvelle convention collective avec Laboratoires Nucléaires Canadiens

CHALK RIVER, ON, le 18 sept. 2019 /CNW/ - Le directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ontario et les provinces d'Atlantique, Marty Warren, a annoncé mercredi que les techniciens et technologues de Laboratoires Nucléaires Canadiens ont ratifié une nouvelle convention collective assortie d'augmentations salariales, d'une nouvelle grille salariale favorisant un perfectionnement de carrière plus progressiste et de plusieurs améliorations de leurs conditions de travail.

« Il s'agit d'une entente qui reconnaît les compétences uniques de ces 530 travailleurs, déclare Marty Warren. Non seulement une bonne convention collective favorise-t-elle une rétention plus efficace des employés existants, mais elle permettra aussi d'attirer de nouveaux talents dans les années à venir. »

L'installation de Chalk River, située à 150 km au nord-ouest du Canada, était auparavant détenue et exploitée par la société d'État Énergie atomique du Canada limitée. Elle est toujours la propriété de l'État. Par contre, elle est exploitée depuis 2014 par un consortium formé de sociétés privées regroupées sous la bannière Laboratoires Nucléaires Canadiens.

L'entente, qui a été conclue grâce à la participation du Service fédéral de médiation et de conciliation, a été approuvée par les membres de la section locale 1568 du Syndicat des Métallos,

Les détails de la nouvelle entente comprennent des augmentations salariales totalisant 7,52 % réparties sur une période de 39 mois, un bonus à la signature de 1 000 $, une augmentation des primes de quart et d'autres améliorations.

« Laboratoires Nucléaires Canadiens est l'une des plus importantes entreprises du secteur, affirme M. Warren. Une bonne convention est synonyme de stabilité accrue et représente une excellente nouvelle pour l'ensemble de la collectivité. »

Le Syndicat des Métallos représente plus de 225 000 hommes et femmes œuvrant dans chacun des secteurs de l'économie du Canada.

SOURCE Syndicat des Métallos

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements : Dave Lipton, représentant du personnel du Syndicat des Métallos, 613 260-7205, 613 859-8403; Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ontario et les provinces d'Atlantique, 416 243-8792

