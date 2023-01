HOUSTON, 10 janvier 2023 /CNW/ - HONX, Inc. (« HONX ») a construit, possédé et exploité une raffinerie de pétrole, anciennement connue sous le nom de Hess Oil Virgin Islands Corporation (« HOVIC »), de 1965 à 1998, à Saint Croix, aux Îles Vierges américaines. Les travailleurs de cette raffinerie de pétrole (ainsi que les membres de leur famille et d'autres personnes qui sont entrés en contact avec ces travailleurs) pourraient avoir été exposés à l'amiante.

Quiconque croit avoir une réclamation contre HONX concernant une maladie associée à l'amiante doit présenter une demande de règlement au plus tard le 17 mars 2023 pour être admissible à recevoir une indemnisation.

Pratiquement toutes les raffineries de pétrole construites avant 1980 utilisaient ou entreposaient des produits contenant de l'amiante. L'amiante est une fibre qui a servi d'isolant dans les fils, les tuyaux, les chaudières, les génératrices, les siphons à vapeur, les pompes, les soupapes, les tableaux électriques, les joints d'étanchéité, les matériaux d'emballage, les turbines, les compresseurs, le ciment et les tuyaux de béton.

Les maladies associées à l'amiante peuvent être très graves, voire mortelles, et comprennent des maladies comme le mésothéliome, le cancer du poumon, le cancer du larynx, le cancer de l'œsophage, le cancer du pharynx, le cancer de l'estomac, l'amiantose et la pneumoconiose. Même une personne dont l'exposition à l'amiante remonte à de nombreuses années peut être visée par cet avis, car les maladies associées à l'amiante peuvent survenir des décennies après l'exposition à l'amiante.

Une personne pourrait avoir été exposée à l'amiante si elle ou un membre de sa famille travaillait à la raffinerie de pétrole à titre d'employé ou d'entrepreneur, ou dans tout autre rôle. Des personnes pourraient aussi avoir été exposées en entrant en contact avec une personne qui travaillait à la raffinerie de pétrole (par exemple, un conjoint ou un parent pourrait avoir ramené des fibres d'amiantes collées sur ses vêtements). Une demande peut également être présentée au nom d'un membre de la famille qui est décédé, invalide ou mineur.

Quiconque a été exposé à de l'amiante provenant de la raffinerie de pétrole et a reçu un diagnostic de maladie associée à l'amiante ou présente des symptômes d'une telle maladie doit présenter une demande de règlement au plus tard le 17 mars 2023 à 17 h (heure normale du Centre). Les réclamations peuvent être déposées en ligne à www.St.CroixClaims.com. Il est possible de télécharger un formulaire de demande de règlement imprimable à partir du site Web ou d'en demander un en composant le 1 855 345-6272 (sans frais) ou le 949 236-4562 (international). Les particuliers peuvent également obtenir de plus amples renseignements en communiquant avec le comité officiel des créanciers non garantis à [email protected]. Il peut suffire de cinq minutes pour remplir un formulaire de demande de règlement.

Les travailleurs de la raffinerie de pétrole (ainsi que les membres de leur famille et d'autres personnes qui sont entrés en contact avec ces travailleurs) qui ont reçu un diagnostic de maladie associée à l'amiante ou qui présentent des symptômes d'une telle maladie doivent envoyer une demande de règlement pour conserver leur droit à recevoir une indemnisation de HONX. Les travailleurs de la raffinerie de pétrole (ainsi que les membres de leur famille et d'autres personnes qui sont entrés en contact avec ces travailleurs) qui n'ont jamais reçu de diagnostic de maladie associée à l'amiante ou qui n'ont jamais eu de symptômes d'une telle maladie devraient consulter un avocat.

Personne-ressource pour les médias

Courriel : [email protected]

Téléphone : 1 855 345-6272 (sans frais) ou 949 236-4562 (international)

SOURCE Honx Inc