Le Symposium sur les technologies futures de l'OCP : l'appel à propositions

Le 3e Symposium sur les technologies futures de l'OCP aura lieu dans le cadre du Sommet mondial 2020 de l'OCP!

SAN JOSE, Californie, 26 novembre 2019 /CNW/ - La Fondation Open Compute Project (OCP) a le plaisir d'annoncer que le 3e Symposium sur les technologies futures se tiendra dans le cadre du Sommet mondial 2020 de l'OCP, les 4 et 5 mars 2020, à San Jose. Les deux événements se dérouleront au San Jose Convention Center, à San Jose, en Californie. Le Symposium aura lieu le 3 mars 2020 sous forme de filière de prestations, journée complète, le jour 0. Tous les participants au Sommet mondial auront accès gratuitement aux séances de la journée. Le Symposium se poursuivra également sous forme de présentations par affiches tout au long du Sommet mondial.

Comme objectif, le Symposium sur les technologies futures de l'OCP se propose de faire découvrir à la communauté OCP une vague de technologies tournées vers l'avenir, axées sur la résolution des problèmes auxquels le secteur sera confronté, et d'accélérer la productisation tant par des partenariats que par la R et D de source libre. Accessoirement, mais tout aussi important, cette rencontre veut exposer à la communauté de professionnels une génération d'étudiants en devenir, les meilleurs de leur classe, afin qu'ils puissent profiter des possibilités de recherche, de formation et de recrutement qui s'offrent à eux. Les milieux universitaires, les entreprises de démarrage et les milieux du capital-risque dans le monde entier sont invités à y participer, de même que les organisations industrielles menant de la recherche de pointe dans le domaine des technologies des centres de données.

Les projets de communication seront examinés par la direction de l'OCP, le conseil consultatif technique de la Fondation et les responsables de projet de l'OCP. Ils seront admis en fonction du contenu et par rapport à l'équilibre général du programme. Les auteurs des projets retenus auront la possibilité de proposer une affiche et de faire une présentation orale de leurs travaux au cours du Sommet mondial de l'OCP à San Jose. La proposition gagnante décrochera un prix de 10 000 $.

Lorsque vous serez prêt à acheminer votre proposition, cliquez ici et créez un compte sur Linklings, puis, une fois le compte créé, il vous permettra d'envoyer votre projet de communication.

La date limite du dépôt est le vendredi 10 janvier 2020, à 17h00 (HNP).

Les personnes qui souhaitent connaître les propositions et les lauréats précédents ou encore obtenir des renseignements complémentaires sont invitées à cliquer ici.

Un webinaire sera tenu le 5 décembre 2019, à 9h00 (HNP) à l'intention des personnes qui désirent proposer des communications. Dans l'intérêt de ceux et celles qui ne pourraient pas le suivre en direct, le webinaire sera enregistré et accessible jusqu'à la date limite de soumission. Pour vous inscrire au webinaire, cliquez ici.

