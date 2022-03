La camionnette tout électrique est aussi équipée d'un système audio Bose ambiophonique à 14 haut-parleurs

FRAMINGHAM, Mass., 21 mars 2022 /CNW/ - Avec le lancement de la camionnette HUMMER EV 2022 de GMC, Bose présente sa toute première application de la technologie EVSE (Electric Vehicle Sound Enhancement, ou « amélioration de l'ambiance sonore pour véhicules électriques »), qui offre aux acheteurs de ce premier « supercamion » entièrement électrique au monde des expériences audios sans précédent. La technologie EVSE de Bose, ainsi qu'un système ambiophonique Bose à 14 haut-parleurs, sont offerts de série sur le tout nouveau HUMMER EV de GMC.

La technologie EVSE permet à GMC d'offrir une réponse audiodynamique au conducteur et aux passagers du HUMMER EV. Conçue pour « combler » le silence intérieur qui accompagne l'utilisation d'un véhicule électrique, la technologie EVSE envoie des sons de propulsion personnalisés dans l'habitacle par l'intermédiaire des haut-parleurs Bose pour affiner et bonifier l'environnement acoustique. Combiné à la musique immersive fournie par le système audio Bose, l'intérieur du HUMMER EV de GMC ne ressemble à rien d'autre sur la route aujourd'hui.

« Le HUMMER EV offre des sensations fortes ainsi que d'incroyables performances, sur route et hors route », a déclaré Al Oppenheiser, ingénieur en chef du HUMMER EV de GMC. « L'impression sonore est un élément important, et nous nous sommes tournés vers nos partenaires de longue date chez Bose pour qu'ils nous aident à mettre la précision acoustique au diapason des interventions du conducteur, sans pour autant compromettre le plaisir de l'expérience quasi silencieuse d'un véhicule électrique. »

« Le lancement de notre toute nouvelle solution sonore dans un véhicule génial comme le HUMMER EV de GMC est à la fois excitant et gratifiant, a déclaré Peter Kosak, vice-président de Bose Corporation et directeur de la division des systèmes pour automobiles de Bose. « Se mettre au volant de ce supercamion est tout simplement époustouflant et nous avons hâte que les consommateurs puissent sentir et entendre ce qu'il en est. »

Première utilisation de la technologie Bose EVSE

Au cours du processus de développement du véhicule, les ingénieurs de Bose ont travaillé en étroite collaboration avec GMC pour intégrer la technologie d'amélioration de l'ambiance sonore des véhicules électriques. À l'aide d'un algorithme exclusif à Bose et des données recueillies dans le véhicule, l'EVSE aide à masquer les bruits indésirables produits par le système de propulsion électrique, tout en générant des sons distincts pour les différents modes de conduite :

En conduite normale, le son est subtil, apportant une couche de texture audio aux performances routières du véhicule.

Le passage en mode Terrain introduit un son de basse plus fort pour aider le conducteur à rester connecté aux performances du véhicule. Au fur et à mesure que le couple du HUMMER EV augmente, le son monte progressivement, ce qui permet au conducteur de rester en phase avec la puissance et le mouvement du véhicule sur différents types de terrains non goudronnés.

En mode Hors route, un grondement plus profond se fait entendre lorsque le véhicule se déplace rapidement sur des surfaces rugueuses, comme la terre, le gravier et le sable.

Des « watts en liberté »

L'impact de la technologie EVSE est à son apogée avec le mode de commande de lancement sélectionnable par le conducteur du HUMMER EV, celui-ci baptisé « Watts en liberté », qui permet au conducteur et aux passagers de ressentir toute la puissance de l'accélération du supercamion de 0 à 100 km/h en 3 secondes, selon les estimations de GM.

Lorsque le véhicule se prépare à démarrer d'une position fixe, la technologie EVSE est activée pour aider à préparer les occupants à l'aide de signaux sonores. Un mélange volontairement élaboré de guitare électrique et d'effet de feedback fait progressivement monter la fièvre, tandis que le caisson des basses Bose crée des vibrations et que le véhicule utilise sa suspension pneumatique adaptative pour abaisser sa hauteur et son centre de gravité. Le son change ensuite, signalant que le véhicule est prêt à décoller avant que le conducteur puisse enfin libérer les 1 000 chevaux et les 11 500 lb-pi de couple du HUMMER EV sur la route.

Le système audio ambiophonique Bose pour le GMC HUMMER EV

Pour la musique et le divertissement audio à l'intérieur du HUMMER EV, Bose met à profit ses 40 ans d'expérience dans l'industrie automobile pour concevoir un système de sonorisation à 14 haut-parleurs qui offre une expérience d'écoute à nulle autre pareille.

Le système de son ambiophonique Bose procure une performance intense dans les basses fréquences, alimentée par des haut-parleurs graves à large bande de 6 x 9 pouces - un dans chaque porte avant - et une toute nouvelle conception de caisson de basse, placé sous le siège arrière et visible par les passagers avec son logo Bose, pour une expérience qui peut être vue, entendue et ressentie comme jamais auparavant.

Le système comprend également le traitement du signal numérique Bose Centerpoint - pour un son ambiophonique enveloppant dans chaque siège - et le traitement du signal Bose AudioPilot - pour préserver l'expérience d'écoute dans toutes les conditions de conduite, même lorsque les panneaux de toit amovibles du HUMMER EV sont enlevés.

À propos des systèmes pour automobiles de Bose

Au début des années 1980, les ingénieurs de Bose ont créé les premiers systèmes audio haut de gamme pour automobiles installés en usine. Contrairement aux systèmes conventionnels ou de rechange, les systèmes Bose étaient conçus et ajustés spécifiquement pour le véhicule concerné - une approche qui a transformé l'industrie. Depuis, Bose a développé des concepts d'enceinte exclusifs, des technologies avancées d'amplification et de traitement du signal, des outils d'analyse et de conception inédits, ainsi qu'une technologie permettant de contrôler l'environnement sonore à l'intérieur des véhicules - le tout basé sur un héritage de recherche et d'ingénierie. Aujourd'hui, les systèmes pour automobiles de Bose sont reconnus mondialement comme la référence de l'industrie en matière de performance et de satisfaction du client, une impression validée par des recherches indépendantes qui placent Bose en tête des choix des acheteurs de voitures dans plusieurs régions du monde.

À propos de Bose

Bose Corporation a été fondée en 1964 par le Dr Amar G. Bose, alors professeur d'ingénierie électrique au Massachusetts Institute of Technology. Aujourd'hui, l'entreprise est animée par ses principes fondateurs et investit dans la recherche à long terme, pour développer de nouvelles technologies offrant de réels avantages aux clients. Les innovations de Bose ont marqué les décennies et les industries, créant et transformant nombre de catégories du domaine de l'audio et au-delà. Les produits Bose pour la maison, la voiture, les déplacements et les espaces publics sont devenus emblématiques et ont changé la façon dont les gens écoutent la musique.

Bose Corporation est une société privée. Son esprit d'innovation, sa passion pour l'excellence et son engagement envers les expériences extraordinaires se retrouvent dans le monde entier - partout où Bose est présent.

