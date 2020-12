Le STTRC dénonce à nouveau une coupe à blanc faite à Radio-Canada

MONTREAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le syndicat des travailleuses et des travailleurs de Radio-Canada (STTRC) dénonce la suppression de 13 postes permanents et 3 postes contractuels à Radio Canada International (RCI). La Société Radio-Canada (SRC) invoque une restructuration nécessaire pour assurer la pérennité et la pertinence de RCI. Mais dans les faits, ces compressions auront plutôt comme principal impact d'amputer le caractère international de RCI.

Ce n'est pas la première fois que RCI subit les assauts de la direction de Radio-Canada. Mais cette fois-ci, la direction a choisi de délaisser le mandat de RCI, d'être la voix du Canada à l'étranger pour plutôt « se rapprocher des communautés installées au Canada ». La loi sur la radiodiffusion explique pourtant clairement que Radio-Canada doit fournir un service international (article 46,2).

En pratique, cela veut dire de permettre à des auditrices et des auditeurs se trouvant sur les cinq continents d'avoir accès à une information qui leur permet de mieux comprendre les réalités canadiennes. Les avancées technologiques des dernières années devraient encore plus facilement rendre possible l'atteinte de cet objectif.

Au lieu de cela, l'actuelle direction de la SRC choisit une approche qui met l'accent sur la mise en valeur du multiculturalisme canadien. Ce n'est pas le mandat confié par le Parlement canadien à RCI.

Le STTRC demande que Radio-Canada annule les suppressions de postes annoncées et donne à RCI les ressources humaines et techniques nécessaires pour réaliser pleinement son mandat. RCI ne doit pas devenir un média qui ne s'adresse qu'à certaines communautés culturelles canadiennes, mais demeurer la voix du Canada à l'étranger.

