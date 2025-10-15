Un nouveau sondage révèle que 42 % des personnes vivant au Canada pourraient couvrir leurs dépenses pendant moins d'un mois si elles perdaient leur source de revenus.

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Les nouveaux résultats du sondage de Léger et de Centraide United Way Canada révèlent que le stress financier accentue la vulnérabilité des personnes vivant au Canada, avec des répercussions qui dépassent l'aspect financier. Pour beaucoup, un seul événement imprévu pourrait déclencher une crise et accroître le risque de pauvreté.

Selon le sondage sur l'anxiété financière Centraide United Way Canada mené par Léger, plus de la moitié (55 %) des personnes vivant au Canada ressentent de l'anxiété en raison de leur situation financière. Presque autant (41 %) déclarent des symptômes physiques liés au stress lorsqu'elles parlent d'argent, et 42 % affirment qu'elles pourraient couvrir leurs dépenses de base pendant moins d'un mois si elles perdaient leur principale source de revenus.

« Partout au Canada, alors que les problèmes d'abordabilité et l'incertitude économique s'aggravent, les Centraide United Way et les services communautaires essentiels constatent l'accroissement de la demande de soutiens. Ces constats mettent en évidence le stress financier important que ressentent les gens au Canada, plus particulièrement les personnes et les familles à faible revenu », a déclaré Dan Clement, PDG de Centraide United Way Canada. « Ce stress nuit à la santé mentale et au bien-être, ce qui entraîne un besoin croissant pour des soutiens communautaires forts ».

Le stress financier affecte les ménages et sévit auprès des personnes à faible revenu au Canada.

Le sondage démontre à quel point les difficultés financières perturbent la vie quotidienne. Plus du tiers (35 %) des personnes vivant au Canada déclarent avoir de la difficulté à dormir, près du tiers (32 %) vivent des tensions ou des conflits familiaux, et trois personnes sur dix (30 %) affirment avoir de la difficulté à se concentrer au travail ou dans leurs études en raison de leurs soucis d'argent.

Le fardeau s'alourdit pour les ménages à faible revenu. En effet, près de la moitié (47 %) des ménages ayant un revenu inférieur à 40 000 $ perdent le sommeil à cause de problèmes d'argent et les deux tiers (67 %) disent ressentir de l'anxiété en raison de leur situation financière. En comparaison, seulement 27 % et 47 %, respectivement, des gens qui gagnent plus de 100 000 $ déclarent vivre les mêmes expériences.

Pourtant, le stress financier affecte tous les niveaux de revenus. Certains comportements, tels que d'éviter les conversations sur l'argent et vivre des conflits familiaux, demeurent constants quel que soit le revenu du ménage.

Résultats du sondage de Centraide United Way Canada selon la région et le revenu



Région



Revenu du ménage

NAT. ATL. QC ONT. Man./Sask. Alb. C.-B. < 40 K$ + 100 K$ Penser à mes finances personnelles me cause de l'anxiété. 55 % 64 % 46 % 57 % 63 % 49 % 59 % 67 % 47 % Discuter de mes finances peut provoquer des palpitations ou me stresser. 41 % 52 % 36 % 44 % 48 % 25 % 45 % 50 % 36 % Je me retrouve souvent dans des situations où je ne sais pas où je trouverai de l'argent pour joindre les deux bouts. 37 % 40 % 28 % 41 % 42 % 37 % 38 % 52 % 29 % J'ai de la difficulté à dormir à cause de mes finances. 35 % 39 % 28 % 36 % 39 % 34 % 36 % 47 % 27 % Les membres du ménage vivent un conflit familial ou des tensions. 32 % 28 % 25 % 39 % 32 % 33 % 29 % 35 % 30 % J'ai de la difficulté à me concentrer au travail ou dans mes études. 30 % 26 % 24 % 33 % 36 % 33 % 31 % 33 % 27 % Une de mes connaissances a vécu une situation où elle n'avait pas les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins de base. 29 % 43 % 25 % 30 % 31 % 20 % 25 % 41 % 27 %

Les données du service 211 soulignent les besoins croissants

Les données communautaires en temps réel font ressortir l'impact humain. Centraide United Way Canada est un fier partenaire fondateur du service 211, une ligne d'assistance gratuite et confidentielle qui met en contact les personnes vulnérables avec les services sociaux et de santé gouvernementaux et communautaires.

Partout au pays, le réseau de Centraide United Way et les partenaires du service 211 collaborent pour faire en sorte que les personnes vivant au Canada peuvent avoir accès au soutien dont elles ont besoin. Le service 211 demeure une source fiable d'information qui fait état des difficultés croissantes qu'éprouvent de nombreuses personnes partout au pays.

De janvier à août 2025, 18 % des besoins non-satisfaits lors des contacts avec le service 211 sont liés à l'aide financière temporaire, indiquant que les services disponibles n'ont pas été en mesure de répondre à la demande croissante. Ceci représente une hausse de 50 % par rapport à 2024 et de 62 % depuis 2023. Cette brusque augmentation reflète les résultats du sondage, soit que les gens éprouvent des difficultés et demandent de l'aide, mais que les services existants sont de plus en plus incapables de rencontrer leurs besoins.

Les Centraides United Way partout au pays œuvrent de concert avec leurs partenaires communautaires pour aider les personnes vivant au Canada à gérer leur stress financier et obtenir une plus grande stabilité. Que ce soit par l'accès aux denrées alimentaires abordables et le soutien au logement, ou les services de santé mentale et de navigation par le service 211, ils s'assurent que les gens ont des recours lorsque les pressions financières menacent leur bien-être.

Ensemble, nous pouvons faire la différence : soutenez votre Centraide local et agissez pour votre communauté. Pour en savoir plus sur la façon dont Centraide United Way aide les gens au Canada à accéder à des services communautaires afin de bâtir des communautés plus fortes, ou pour faire un don, visitez le site : https://www.centraide.ca/ .

Pour accéder au rapport complet, cliquez ici.

À propos du sondage sur l'anxiété financière de Centraide United Way

Le sondage sur l'anxiété financière de Centraide United Way a été mené par la firme Léger du 12 au 14 septembre 2025. Le sondage a été réalisé auprès de la population canadienne au moyen d'un échantillon représentatif de 1 527 Canadiennes et Canadiens âgés de 18 ans et plus qui pouvaient s'exprimer en français ou en anglais. Les résultats ont été pondérés en fonction du genre, de l'âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité et de la présence d'enfants dans le ménage, afin d'assurer un échantillon représentatif de la population.

À propos de Centraide United Way Canada

Centraide United Way est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental des services sociaux et communautaires au Canada, mobilisant plus de 600 millions de dollars par année pour répondre aux besoins de base et s'attaquer à des problèmes sociaux complexes.de plus de 8 millions de personnes. Centraide United Way Canada est le bureau national qui représente et appuie un réseau de Centraide United Way qui offrent des services à 5 000 collectivités partout au Canada. En tant que force unificatrice vouée au changement social, les Centraide United Way existent à l'échelle locale pour servir les personnes vulnérables dans les collectivités et pour assurer un avenir équitable pour tout le monde. Nous travaillons en partenariat avec plus de 3 833 organismes communautaires uniques qui fournissent des services essentiels afin que chaque personne dans chaque collectivité puisse réaliser pleinement son potentiel.

À propos du service 211

Le service 211 est la principale source d'information sur les services sociaux et de santé non cliniques au Canada, qu'ils soient communautaires ou gouvernementaux. Le service gratuit et confidentiel est accessible en tout temps dans plus de 150 langues, par téléphone, clavardage et texto ainsi que sur le Web. Le service 211 aide à mettre les gens en contact avec l'information et les services appropriés, afin d'orienter leur cheminement vers des soins et des ressources dignes de confiance. Centraide United Way Canada est un fier partenaire fondateur du service 211 au pays, donnant du financement et du soutien.

À propos de Léger

Léger est l'une des entreprises d'études de marché qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Elle est reconnue pour son équipe de spécialistes visionnaires, ses approches novatrices doté d'un panel de précision inégalée (Services Léger opinion) ainsi que ses connaissances. En tant que chef de file du marché, l'entreprise combine des décennies d'expérience aux dernières technologies pour réaliser des études de marché de bout en bout, des analyses avancées, une approche centrée sur l'expérience client et une expertise en marketing numérique. Léger a pour mission de donner voix aux gens et d'aider ses clients à prendre les meilleures décisions possibles dans un monde en constante évolution.

