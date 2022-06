Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral de plus de 10,1 millions de dollars pour soutenir l'organisation à pleine échelle d'un Stampede 2022 qui offrira une expérience authentique de l'Ouest, qui illustrera l'unique esprit communautaire de Calgary et qui attirera des visiteurs du Canada et de l'étranger dans la région pour expérimenter l'hospitalité de l'Ouest.

PrairiesCan fournit une contribution de 10 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements du gouvernement du Canada pour appuyer une relance encore plus forte du Stampede de Calgary en 2022 après la réalisation d'un événement réduit en 2021. Un montant additionnel de 150 000 dollars du Fonds d'aide et de relance régionale soutiendra les adaptions requises au Centre BMO et la formation du personnel nécessaire pour la mise en place de protocoles de santé et de sécurité supérieurs à la norme dans les installations. Grâce à l'investissement fédéral total de 10,15 millions de dollars versé par l'intermédiaire de PrairiesCan, le Stampede pourra cette année raviver la flamme de l'économie touristique de l'Alberta, attirer des visiteurs désireux d'explorer le Sud de l'Alberta et créer des avantages économiques pour la région.

PrairiesCan fournira aussi, dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme, 1 832 500 dollars visant à soutenir quatre projets touristiques dans le Sud de l'Alberta. Ce financement aidera des organisations et des attractions touristiques à créer de nouvelles expériences ou à réinventer celles existantes en vue d'attirer des visiteurs et de positionner favorablement l'économie touristique de l'Alberta pour une croissance à long terme.

Au total, PrairiesCan investira plus de 11,98 millions de dollars pour favoriser une solide reprise de l'industrie touristique dans le Sud de l'Alberta. Cet investissement devrait contribuer à créer ou à maintenir plus de 1 600 emplois et à attirer plus de 1,13 million de visiteurs nationaux et internationaux en Alberta au cours des prochaines années.

« Les festivals, petits et grands, ont été durement touchés par la pandémie. Ce sont des événements qui permettent aux familles et aux amis de se réunir et de profiter de l'atmosphère excitante. L'industrie touristique connaît un retour en force. Elle offre des emplois de qualité partout au pays, met en valeur d'époustouflants paysages et propose des expériences passionnantes ici même en Alberta. Grâce aux investissements d'aujourd'hui dans le Stampede de Calgary et diverses attractions du Sud de l'Alberta, notre gouvernement aide les exploitants d'entreprises touristiques à réinventer les expériences existantes et à en créer de nouvelles pour attirer davantage de visiteurs du Canada et de l'étranger et leur faire découvrir ce que l'Alberta a à offrir. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« L'hospitalité des Albertains est mondialement connue. Nos partenaires de l'industrie touristique sont au cœur de la reprise économique du Canada, et l'annonce d'aujourd'hui permettra d'accueillir à nouveau les touristes pour la saison estivale et de leur proposer des expériences touristiques attrayantes à Calgary, notamment une autre incroyable célébration du Stampede. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le Stampede de Calgary illustre fièrement l'esprit communautaire et la résilience de notre ville. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera à faire en sorte que le Stampede demeure au centre de l'activité touristique de notre ville en soutenant un retour à pleine échelle de cet événement qui attire des touristes à Calgary et qui crée de l'activité économique pour les entreprises locales. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Ouvertes à l'année, les installations du Stampede n'accueillent pas seulement le plus grand spectacle extérieur du monde, mais elles constituent aussi un centre culturel et économique 365 jours par année, tenant un rôle essentiel dans le secteur du tourisme et du voyage de notre ville. L'investissement annoncé aujourd'hui soutient notre vision, soit de continuer à bâtir les installations les meilleures de leur catégorie afin d'accueillir adéquatement les visiteurs et les résidents alors que nous poursuivons notre chemin sur la route de la relance économique. »

- Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada de reconnaître l'importance culturelle du Stampede de Calgary et son impact économique positif sur l'industrie touristique de la région de Calgary. Au moment où nous émergeons d'une période difficile de deux ans pour être ensemble à nouveau, le Stampede 2022 contribuera à la reprise économique en créant des emplois et en remplissant les restaurants, les chambres d'hôtel, les taxis et les services de covoiturage. Nous nous réjouissons à l'idée d'utiliser l'investissement d'aujourd'hui pour améliorer notre offre d'expériences pour les invités venant d'ici et du monde entier alors que nous continuons à présenter le plus grand spectacle en plein air au monde. »

- Steve McDonough, directeur général et président du conseil d'administration, Calgary Exhibition and Stampede Ltd.

« Nous sommes reconnaissants de ce financement qui tient compte de l'importance de l'industrie du tourisme et nous aide à nous remettre des effets de la pandémie. Il nous sera d'une aide précieuse pour développer les expériences touristiques et créer une incroyable bibliothèque numérique de photos et de vidéos pour mettre en valeur Calgary et tout ce qu'elle a à offrir. Ce financement fournit également des ressources qui nous aideront à améliorer et à développer le Chinook Blast, un nouveau festival pour la ville. »

- Cindy Ady, directrice générale, Tourism Calgary

« Innovation Crossing est une occasion pour les visiteurs de découvrir comment l'histoire de l'énergie peut nous aider à nous orienter dans le présent et l'avenir de l'énergie. L'annonce d'aujourd'hui appuie notre vision qui consiste à utiliser des expériences immersives pour établir un lien avec l'histoire de l'énergie de l'Alberta dans le contexte de la société actuelle. Ce faisant, nous pouvons élargir les possibilités d'avenir de l'Alberta. »

- Lindsey Galloway, présidente et directrice générale du parc Heritage

Faits en bref

L'initiative d'appui aux grands festivals et événements finance des festivals et événements canadiens durement touchés par les répercussions économiques de la COVID-19 pour qu'ils s'adaptent et bonifient leurs activités dans un contexte de relance économique.

Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) aide les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) fournit une aide aux entreprises et aux collectivités qui pourraient avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour faire face à la pandémie de COVID-19 et s'en remettre

L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux investissements fédéraux de 17,5 millions de dollars annoncés le 24 mai 2022 pour soutenir des initiatives touristiques en Alberta .

Document d'information

Le financement comprend plus de 10,1 millions de dollars pour soutenir l'organisation à pleine échelle du Stampede de Calgary de 2022 et plus de 1,8 million de dollars pour améliorer des expériences touristiques afin d'attirer davantage de visiteurs en Alberta

Le gouvernement du Canada accorde 10,15 millions de dollars à Calgary Exhibition and Stampede Limited pour soutenir l'organisation à pleine échelle du Stampede de Calgary de 2022, événement qui offre une expérience authentique de l'Ouest et attire des visiteurs du Canada et de l'étranger Alberta. De plus, PrairiesCan investit plus de 1,8 million de dollars pour aider quatre organisations et attractions touristiques dans le Sud de l'Alberta à proposer des expériences nouvelles ou améliorées. Ensemble, ces investissements de plus de près de 12 millions de dollars aideront à faire progresser l'économie de l'Alberta, à soutenir les entreprises du secteur touristique et à favoriser la résilience du secteur du tourisme de l'Alberta.

Ces projets sont financés dans le cadre de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE), du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) et du Fonds d'aide au tourisme (FAT)

Initiative d'appui aux grands festivals et événements

L'IAGFE aide les grands festivals et événements canadiens qui ont été durement touchés par les répercussions économiques de la COVID-19 à s'adapter et à améliorer leurs activités à mesure que l'économie reprend. Un bénéficiaire de l'Alberta recevant un financement au titre de l'IAGFE par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé aujourd'hui :

Calgary Exhibition and Stampede Limited (10 000 000 $)

Soutien aux activités de fonctionnement et d'amélioration du Stampede de Calgary , notamment les mesures d'adaptation à la COVID-19, la mise à jour du site Web et la reconstruction des estrades.

Fonds d'aide et de relance régionale

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FARR aide les entreprises et les organisations de l'ensemble du Canada à atténuer les pressions financières causées par la pandémie. Par l'entremise du FARR, le gouvernement du Canada accorde plus de 2 milliards de dollars pour aider à préserver des emplois et pour soutenir les employeurs dans le cadre de la relance. Un quart du FARR a été octroyé au secteur du tourisme. Un bénéficiaire de l'Alberta recevant un financement au titre du FARR par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé aujourd'hui :

Calgary Exhibition and Stampede Limited (150 000 $)

Soutien aux mesures d'adaptation à la COVID-19 au Centre BMO et administration de la formation nécessaire pour que les installations respectent et dépassent les protocoles de santé et de sécurité, notamment grâce à l'adoption de la technologie sans contact et de l'accréditation de la gestion du nettoyage en cas de risque biologique.

Fonds d'aide au tourisme

Lancé en juillet 2021, le FAT aide les organisations et les entreprises du secteur du tourisme à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique et à offrir des produits et des services novateurs, nouveaux ou améliorés, afin d'aider le secteur à attirer davantage de visiteurs canadiens et étrangers et à se préparer à la croissance future. Quatre bénéficiaires de l'Alberta recevant un financement au titre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Charmed Resorts Inc., Charmed Playhouses Inc., Charmed Brands Inc. (500 000 $)

Lancement de huit chalets de « glamping » ayant pour thème les contes de fées à Crowsnest Pass afin de proposer davantage d'offres d'hébergement uniques dans la région et d'attirer davantage de visiteurs.

Lancement de huit chalets de « glamping » ayant pour thème les contes de fées à afin de proposer davantage d'offres d'hébergement uniques dans la région et d'attirer davantage de visiteurs. Cochrane Tourism Association (32 500$)

Mise en place d'un programme de mentorat sur les produits touristiques destiné à un maximum de 12 entreprises locales de la ville de Cochrane afin de les orienter et de les encadrer tout au long du processus d'élaboration et de mise en œuvre de nouvelles offres de produits touristiques.

Mise en place d'un programme de mentorat sur les produits touristiques destiné à un maximum de 12 entreprises locales de la ville de afin de les orienter et de les encadrer tout au long du processus d'élaboration et de mise en œuvre de nouvelles offres de produits touristiques. Heritage Park Society (500 000 $)

Création de deux nouvelles expositions numériques qui mettent en valeur l'histoire du secteur énergétique de l' Alberta à Innovation Crossing, le nouveau bâtiment consacré aux ressources naturelles dans le parc Heritage.

Création de deux nouvelles expositions numériques qui mettent en valeur l'histoire du secteur énergétique de l' à Innovation Crossing, le nouveau bâtiment consacré aux ressources naturelles dans le parc Heritage. Tourism Calgary ‒ Calgary Convention & Visitors Bureau (800 000 $) Promotion de la relance du tourisme à Calgary grâce au soutien du festival d'hiver Chinook Blast 2022 et à la création d'une bibliothèque de ressources numériques accessible aux exploitants d'entreprises touristiques qui font la promotion d'expériences touristiques dans la région de Calgary .

