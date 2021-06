Projet immobilier de plus de 1000 unités à Dorval

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le groupe immobilier North American Development Group a procédé ce matin à la pelletée de terre officielle de son nouveau projet, le Square d'Orval, situé à l'intersection des avenues Carson et Dorval.

Le projet se veut un clin d'oeil à Jean-Baptiste Bouchard dit d'Orval, un commerçant de fourrures et un voyageur qui a fait l'acquisition des terres à la fin des années 1600. Ce rappel historique symbolise la résilience et la force de Dorval qui a toujours su s'adapter et évoluer en fonction des grands événements de son histoire. Ce projet majeur pour l'ouest de l'île de Montréal redynamisera tout le secteur de l'avenue Dorval tout en offrant une porte d'entrée de ville digne d'une ville moderne et humaine.

Plus de 1000 unités d'habitation sur un horizon de 6 ans

Dans son ensemble, le Square sera composé de 6 tours de 8 à 16 étages regroupant plus de 1000 unités d'habitations locatives et de copropriétés. On y retrouvera également des commerces de proximité, des restaurants et une variété de services. Les deux premières tours, à elles seules, représentent un investissement de plus de 150 M$ et mettront sur le marché locatif plus de 360 nouvelles unités locatives. Cette première phase devrait s'échelonner sur une période de deux ans.

De par leur emplacement, les bâtiments offriront des vues inédites et à couper le souffle. Au sud, les eaux miroitantes du lac Saint-Louis, à l'est, le mont Royal et les immeubles emblématiques du centre-ville de Montréal et au nord, le mouvement des avions de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. « C'est notre intention de faire du Square d'Orval un projet de référence, un projet d'exception. En plus du concept architectural unique développé par l'une des firmes d'architectes les plus renommées au Québec, nous mettrons en place un réel milieu de vie, une destination de choix pour tous », a mentionné le vice-président Développement de NADG, monsieur Sylvain Forté.

Un projet résolument vert et axé sur la mobilité

Le site visé par le projet est actuellement utilisé comme stationnement des Jardins Dorval, le centre d'achats propriété de NADG. À terme, cette mer d'asphalte, un réel îlot de chaleur, sera composé à 55% d'espaces verts, principalement un parc, des jardins communautaires, des toits terrasses et une grande quantité d'arbres et de gazon à travers tout le site. « Cet aspect est rendu possible grâce à la densification créée grâce à la construction en hauteur qui a pour effet de réduire l'empreinte au sol.

Ces espaces verts assurent également un dégagement très important par rapport aux bâtiments voisins, soit une marge de recul de plus de 25 mètres avec les résidences les plus rapprochées. Il s'agit d'ailleurs d'une demande faite par les riverains du projet dans le cadre des portes ouvertes tenues par NADG au début du projet. Ainsi, nous nous assurons que le Square d'Orval s'intègre harmonieusement au quartier », mentionne monsieur Glen Munro, associé-directeur chez NADG.

Également, le projet bénéficiera de sa proximité avec les principaux axes de transport : les autoroutes, le pont Mercier, le futur REM, le terminus d'autobus, la gare de VIA Rail et le train de banlieue sauront rejoindre les clientèles avec ou sans voiture. D'ailleurs, les infrastructures de transport collectif se trouvent dans un rayon de 10 minutes de marche comme le suggèrent les meilleures pratiques en matière de TOD (Transit Oriented Development). Pour NADG, ce projet représente le développement immobilier du 21e siècle où mobilité et verdure se rencontrent.

Consultations et collaboration avec le milieu

Avant d'en arriver à la pelletée de terre, le projet a fait l'objet de nombreuses discussions et plusieurs consultations auprès des résidents de la Cité de Dorval et de différents acteurs du milieu, et ce, depuis deux ans. « Que ce soit lors des deux soirées de portes ouvertes ou lors d'échanges courriels ou téléphoniques, nous avons toujours senti cette volonté de développer, avec nous, le meilleur projet, le projet qui respecterait la qualité de vie locale et qui ferait la fierté de Dorval. Ces échanges avec la population et la ville nous ont permis de faire évoluer le projet, de le bonifier et lui donner une couleur locale », a ajouté monsieur Forté.

Le détail des prochaines phases fera l'objet d'annonces ultérieures au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

À propos de NADG

Fondée en 1977, l'entreprise North American Development Group (NADG) est reconnue pour l'acquisition, le développement, le redéveloppement, la gestion et l'opération de plus de 250 centres commerciaux, projets résidentiels et projets d'usages mixtes, totalisant plus de 3,25 millions de mètres carrés (35 millions de pieds carrés) au Canada et aux États-Unis. NADG s'est portée acquéreur, en 2019, des Jardins Dorval, centre d'achats situé en face du projet du Square d'Orval.

