En CAD, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK: 945

La plupart des répondants (87 %) croient que nous serons bientôt ou sommes déjà en récession. De plus, une majorité de répondants (56 %) croient que cette récession va durer au moins un an.

Près des deux tiers (62 %) des répondants ne se sentent pas prêts sur le pan financier à faire face à une récession.

La quasi-totalité des Canadiens sondés a admis que les taux d'intérêt (85 %) et l'inflation (94 %) les inquiètent.

En fait, 54 % des répondants croient qu'il faudra au moins deux ans pour que l'inflation revienne à des niveaux « normaux ».

TORONTO, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Depuis plusieurs mois, les conversations vont bon train quant à la possibilité que l'économie canadienne entre en récession. En octobre 2022, la Banque Manuvie a pris le pouls des Canadiens en procédant à son Sondage semestriel sur l'endettement, afin de connaître leurs impressions quant à la conjoncture économique et leur niveau de préparation pour y faire face.

« Une majorité de Canadiens s'inquiètent de la situation économique difficile : c'est précisément ce que les résultats de notre dernier Sondage sur l'endettement ont permis de révéler », a déclaré Mario Cloutier, Chef de la distribution, Réseau Courtiers, Banque Manuvie.

Nous avons demandé aux Canadiens qui pensent que le pays est en récession et à ceux qui croient qu'il le sera bientôt de nous indiquer ce qu'ils font ou ce qu'ils comptent faire pour ajuster leurs finances en réponse à la récession. Nous avons ainsi appris que 12 % d'entre eux ne changeront rien à leurs habitudes financières.

Voici les cinq solutions les plus populaires de ceux qui ont déclaré vouloir adapter leurs finances :

Couper dans les dépenses liées aux loisirs ou aux divertissements (53 %)

Faire l'épicerie en respectant un budget (52 %)

Éviter les dépenses élevées et les rénovations (49 %)

Moins utiliser leur voiture pour économiser sur l'essence (38 %)

Suspendre ou annuler les voyages prévus (33 %)

Fait intéressant : seulement 8 % des répondants ont avoué apporter des modifications à leur plan financier et 5 % ont changé leur plan de remboursement de dettes.

Selon M. Cloutier, des options s'offrent aux Canadiens pour réduire leur endettement.

« Les personnes endettées qui voient les taux d'intérêt augmenter devraient envisager de consolider leurs dettes au titre d'une marge de crédit à faible taux d'intérêt garantie comme Manuvie Un et d'effectuer leurs remboursements à partir de comptes d'épargne à taux d'intérêt plus faibles. Ils économiseront plus en intérêts sur la dette réduite qu'en intérêts sur leur épargne et augmenteront potentiellement leur crédit disponible en cas de dépenses imprévues. Il est essentiel d'examiner en détail vos plans financiers personnels à intervalles réguliers pour vous adapter à des périodes économiques difficiles, comme c'est le cas en ce moment », ajoute M. Cloutier.

Pour en savoir plus au sujet du Sondage sur l'endettement de la Banque Manuvie du Canada et de la gestion des finances, rendez-vous à l'adresse <..>

À propos du Sondage sur l'endettement de la Banque Manuvie du Canada

Le sondage de la Banque Manuvie du Canada, qui en est maintenant à sa 11e année, a été mené auprès de 2 002 Canadiens âgés de 20 à 69 ans issus de toutes les provinces et dont le ménage présentait un revenu supérieur à 40 000 $. Il a été réalisé en ligne par Ipsos, du 7 au 12 octobre 2022. Les résultats nationaux ont été pondérés en fonction du genre, de l'âge, de la région et du niveau de scolarité. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de plus ou moins 2,5 % 19 fois sur 20, par rapport à ce que les résultats auraient été si tous les Canadiens adultes âgés de 20 à 69 ans avaient été interrogés.

À propos de la Banque Manuvie

La Banque Manuvie a été l'une des premières banques numériques au Canada. Depuis notre lancement en 1993, nous concevons des produits souples et efficaces qui s'intègrent parfaitement dans la vie de nos clients, les aident dans leurs choix et leur permettent de vivre mieux. La Banque Manuvie gère aujourd'hui plus de 27 milliards de dollars d'actif et compte des clients répartis dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

À propos de Manuvie Un

Manuvie Un est un produit de services bancaires et de prêt hypothécaire à crédit renouvelable tout-en-un qui permet à nos clients de combiner leur prêt hypothécaire et leurs comptes bancaires, leur épargne à court terme, leur revenu et leurs autres dettes.

Avec Manuvie Un, vous pouvez :

augmenter ou réduire facilement les versements hypothécaires;

accéder à la valeur nette de votre maison au moment où vous en avez besoin;

réduire vos frais d'intérêts et rembourser vos dettes plus rapidement.

Pour en savoir plus, consultez le site banquemanuvie.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus facilement des décisions et à mieux vivre. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de notre Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Nous exerçons nos activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où nous sommes présents depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 derniers mois, nous avons versé 32,7 milliards de dollars canadiens à nos clients.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

SOURCE Manulife Financial Corporation

Renseignements: Communications avec les médias, Odette Coleman, Manuvie, 416 819-6938, [email protected]