Le sondage national révèle que la grande majorité des Canadiens veulent vieillir chez soi; seulement un quart des aînés s'attendent à le faire

Les adaptations des habitations sont une solution clé pour fermer l'écart au vieillissement chez soi

TORONTO, le 27 avril 2021 /CNW/ - Un nouveau sondage national au sujet du vieillissement chez soi et des adaptations des habitations a révélé que les Canadiens font face à un « écart au vieillissement chez soi », alors que plus de trois quarts (78 pour cent) des Canadiens veulent vieillir dans leur habitation actuelle - mais seulement 26 pour cent des Canadiens prévoient qu'ils pourront le faire.

Le Sondage national en matière des adaptations des habitationsi, délégué par la Marche des dix sous du Canada en collaboration avec Caregiver Omnimedia et mené par Vivintel, a souligné l'écart entre les Canadiens qui veulent vieillir chez soi et ceux qui s'attendent à ce qu'ils pourront le faire. Les résultats du sondage suggèrent que les adaptations des habitations comme des rampes d'accès aux édifices, l'installation des appareils et accessoires fonctionnels, des soulévateurs et des systèmes intelligents pour le domicile, sont une solution clé pour fermer l'écart, soutenant les aînés canadiens et les personnes qui vivent avec un handicap pour rester dans leur propre habitation au cours de toutes les étapes de leur vie.

La Marche des dix sous du Canada a délégué le sondage pour mieux comprendre les défis complexes auxquels font face les aînés canadiens et les personnes qui vivent avec un handicap alors qu'ils font face à des décisions importantes concernant leur vie au sujet de leur milieu de vie. La recherche a aussi examiné la mesure dans laquelle les aînés et les Canadiens qui ont un handicap, ainsi que leur famille, leurs amis, et leurs proches aidants, considèrent les adaptations des habitations en tant qu'une solution pour rester indépendants chez soi.

Aujourd'hui, Leonard Baker, président et PDG de la Marche des dix sous du Canada, a dévoilé les résultats du sondage en disant : « La majorité des aînés canadiens et des personnes qui ont un handicap veulent vivre dans leur propre habitation tout au long de leur vie. Notre société doit œuvrer pour fermer l'écart au vieillissement chez soi qui est indiqué si clairement dans cette recherche. »

Monsieur Baker a ajouté : « Cette recherche souligne l'importance des programmes comme le Programme d'adaptation des habitations et des véhiculesii (PAHV) de la Marche des dix sous du Canada en tant qu'un mécanisme essentiel pour répondre complètement aux engagements du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux au vieillissement chez soi et à la désinstitutionnalisation. Les crédits d'impôt sont une solution incomplète à ce défi croissant. »

L'écart au vieillissement chez soi exige des solutions immédiates comme des programmes d'adaptation des habitations qui sont financés par le gouvernement, en particulier pour les Canadiens dont le revenu est inférieur à la moyenne, car la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'augmenter le vœu des Canadiens d'éviter les soins de longue durée alors qu'ils vieillissent. Les observations clés de la recherche révèlent :

78 pour cent des adultes en âge de travailler iii et 93 pour cent des aînés iv sont d'accord que les adaptations des habitations aident les personnes à vieillir chez soi.

et 93 pour cent des aînés sont d'accord que les adaptations des habitations aident les personnes à vieillir chez soi. Le coût des adaptations des habitations est un obstacle identifié pour plus de 50 pour cent des adultes et des aînés.

Presque deux tiers des adultes et des aînés sont d'accord que les adaptations des habitations devraient être financées par l'État pour les aînés et les Canadiens qui ont un handicap permanent qui ont un revenu inférieur à la moyenne.

Les adaptations des habitations étaient estimées en tant qu'une olution plus rentable que de vivre dans une résidence pour personnes âgées ou un centre de soins de longue durée par 63 pour cent des adultes et 83 pour cent des aînés.

Rester indépendant et éviter les soins de longue durée sont les éléments clés pour plus de la moitié des Canadiens, y compris plus de 60 pour cent des aînés, qui ont dit qu'ils planifient adapter leur habitation pour des raisons de soins.

Le Sondage national en matière des adaptations des habitations stimule le travail que fait la Marche des dix sous du Canada pour préconiser un financement accru du PAHV du gouvernement de l'Ontario, et élargir le programme très réussi à l'échelle du Canada afin de fermer l'écart au vieillissement chez soi, pour permettre aux aînés canadiens et aux personnes qui ont un handicap à rester indépendants et vivre une vie satisfaisante et liée dans leur propre habitation et communauté.

Au sujet de la Marche des dix sous du Canada

La Marche des dix sous du Canada est l'une des plus grandes organisations à but non lucratif au Canada pour les personnes qui ont un handicap, leur famille et leur communauté. Elle offre une vaste gamme de programmes et de services pour soutenir leur indépendance quotidienne et leur autonomie. Depuis 1951, la Marche des dix sous du Canada a opéré en tant qu'une organisation de prestation de services et elle a une compréhension approfondie des différents besoins des personnes qui vivent avec un handicap basé sur notre rôle en tant que fournisseuse de services. Le Programme d'adaptation des habitations et des véhicules (PAHV) de la Marche des dix sous du Canada fournit des subventions financées par le gouvernement aux aînés et aux personnes qui ont un handicap en Ontario pour l'adaptation de leur habitation et/ou leur véhicule pour encourager l'indépendance et le lien communautaire.

Au sujet de Vivintel

Vivintel est la branche de recherche sur mesure de Vividata -- une organisation à but non lucratif dont les racines en recherche sur les consommateurs et les médias s'étendent sur plus de 40 ans. Vividata mène l'une des plus grandes recherches au Canada sur les consommateurs et les médias, appelée l'Étude à l'égard des consommateurs canadiens. Grâce à sa maîtrise de la conception d'études, Vivintel offre des solutions sur mesure pour fournir « un examen plus approfondi » des besoins uniques de recherche.

Au sujet de Caregiver Omnimedia

Caregiver Omnimedia est un conseiller en marketing et une société de médias fondé pour lier, engager, et informer les aidants naturels, axé sur la prestation de soins pour les personnes qui ont un handicap et les familles qui fournissent des soins aux parents âgés. Grâce à plus de 150 ans d'expérience collective en marketing et en gestion, notre équipe observe, recherche, et crée des programmes pour combler les écarts à la façon dont les Canadiens perçoivent, présentent, et engagent les aînés, et les personnes qui ont un handicap en tant que consommateurs estimés.

_________________________________ i Sondage national en matière des adaptations des habitations délégué par la Marche des dix sous du Canada, conception du sondage et rapport menés par Vivintel, la branche de recherche sur mesure de Vividata. Sondage mené en octobre 2020, avec 4507 entrevues en ligne menées par des répondants âgés de 18 à 85 ans recrutés des groupes d'Ipsos Logit, de Leger et de Delvinia. La marge d'erreur du sondage est +/- 5 %. ii Le Programme d'adaptation des habitations et des véhicules (PAHV), financé par le gouvernement de l'Ontario et fournit par la Marche des dix sous du Canada, fournit des subventions de jusqu'à 15 000 $ pour les Ontariens qui ont un handicap et les aînés pour adapter leur habitation ou leur véhicule pour faciliter l'indépendance et la sécurité au domicile. iii Le Sondage national en matière des adaptations des habitations définit les « Canadiens en âge de travailler » en tant que les personnes âgées de 18 à 64 ans. iv Le Sondage national en matière des adaptations des habitations définit les « aînés canadiens » en tant que les personnes âgées de 65 ans et plus.

