Rapport sur la transition à l'enseignement

TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Le rapport sur la transition à l'enseignement de 2020 de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario confirme que la pénurie de personnel enseignant en Ontario continue d'augmenter et que les conseils scolaires, tant de langue française que de langue anglaise, doivent surmonter d'importants défis en matière de recrutement.

De plus, le besoin d'enseignants se fait encore plus pressant à cause de la pandémie.

Les toutes dernières données révèlent que les enseignants récemment diplômés n'ont eu aucun mal à trouver du travail à la fin de leurs études. Le taux de chômage des diplômés en première année de carrière est de 6 %. Le taux de chômage chez les enseignants dans leur deuxième et troisième année de carrière est en moyenne de 3 %. Et, si vous pouvez enseigner le français, les offres d'emploi existent un peu partout.

«Le coronavirus vient compliquer une situation d'embauche déjà difficile», fait remarquer Frank McIntyre, l'auteur du rapport.

Les quatre dernières enquêtes menées par l'Ordre ont mis en évidence une pénurie d'enseignants qui s'aggrave rapidement. Le dernier sondage, réalisé en juin 2020, confirme les résultats antérieurs et fait état des défis en début de carrière propres à l'année scolaire 2019-2020.

En résumé, le rapport sur la transition à l'enseignement de 2020 révèle que :

tous les diplômés des programmes en français ont trouvé un emploi en enseignement après avoir obtenu l'autorisation d'enseigner, et ce, pour la quatrième année consécutive;

seuls 6 % des enseignants des programmes en anglais qualifiés pour enseigner aux cycles primaire-moyen n'ont pas pu trouver d'emploi au cours de leur première année de carrière, contre 37 % des enseignants ayant reçu la même formation en 2016;

un diplômé sur dix qualifié pour enseigner en anglais aux cycles intermédiaire-supérieur a déclaré ne pas pouvoir trouver de travail, contre un sur cinq en 2016;

le taux de chômage demeure élevé chez les enseignants formés à l'étranger nouvellement arrivés au Canada , un bassin de pédagogues certifiés et chevronnés dans lequel peuvent puiser les conseils scolaires pour répondre à leurs besoins en matière de personnel suppléant et permanent.

Cependant, le sous-emploi des enseignantes et enseignants en première année de carrière a atteint un sommet, passant de 15 % en 2019 à 35 % cette année. La plupart des enseignants en première année de carrière inscrits sur les listes de suppléance à la journée ont perdu toutes leurs affectations après la fermeture des écoles l'année dernière en raison de la COVID-19. De nombreux enseignants dans leur deuxième à leur cinquième année de carrière ont également perdu des affectations de suppléance à la journée lors de la fermeture des écoles.

Les tendances sous-jacentes de l'offre et de la demande signifient que la grave pénurie d'enseignants qualifiés pour enseigner en français et le français langue seconde se poursuivra pendant plusieurs années. Les enseignants qualifiés pour enseigner en anglais seront également en pénurie.

La pandémie de COVID-19 a aggravé la pénurie puisqu'au moins 3 000 enseignants de plus en Ontario ne renouvèleront pas leur autorisation d'enseigner en 2020.

Au printemps, l'Ordre a envoyé des courriels à 132 000 de ses membres, les exhortant à maintenir leur autorisation d'enseigner en vigueur s'ils étaient enclins à retourner à l'enseignement pour aider à compenser la pénurie. On s'attend à ce que la réserve actuelle de nouveaux enseignants de l'Ontario ne réponde pas à la demande prévue.

En octobre 2020, le ministre de l'Éducation a mis en place une nouvelle politique concernant les pratiques d'embauche des conseils scolaires afin de mettre l'accent sur le mérite, la diversité et les besoins uniques des écoles et des communautés lors de l'embauche d'enseignants permanents et de suppléants à long terme.

L'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a pour mandat de régir et de règlementer la profession enseignante dans l'intérêt public. Nous fixons des normes d'exercice et de déontologie, menons des audiences disciplinaires et agréons des programmes de formation à l'enseignement pour nos quelque 234 000 membres travaillant au sein d'écoles et d'établissements financés par les fonds publics de la province. L'Ordre est l'organisme d'autorèglementation qui compte le plus de membres au Canada.

