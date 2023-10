OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les dirigeants autochtones ont conclu le Sommet national de 2023 sur le mieux-être mental des Autochtones, au cours duquel les dirigeants communautaires et les fournisseurs de services ont parlé des approches communautaires visant à relever les défis de longue date en matière de santé mentale et de mieux-être. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Ya'ara Saks, ont assisté au Sommet, ont prononcé une allocution et ont participé aux discussions.

La ministre Patty Hajdu prononce le discours d’ouverture lors du Sommet national de 2023 sur le mieux-être mental des Autochtones. (Groupe CNW/Indigenous Services Canada) Le chef John Rampanen de la Ahousaht First Nation et d’autres panélistes de renom discutent d’un partenariat axé sur la santé et le mieux-être. (Groupe CNW/Indigenous Services Canada) Angelia Calhoun, ambassadrice de l’espoir pour l’organisme We Matter, présente une danse en l’honneur des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. (Groupe CNW/Indigenous Services Canada)

Le Sommet national de 2023 sur le mieux-être mental des Autochtones est le deuxième sommet annuel réunissant les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis, les conseils tribaux, les organisations et les fournisseurs de services de première ligne, afin de partager les pratiques exemplaires et établir de nouvelles collaborations en vue d'améliorer les services en matière de mieux-être mental pour les Autochtones.

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance des approches fondées sur les distinctions et dirigées par les Autochtones, qui elles sont fondées sur la culture et la communauté et tiennent compte des répercussions de la colonisation et des inégalités dans les déterminants sociaux de la santé. Nous continuons d'appuyer nos programmes pour qu'ils soient plus souples en reconnaissant les approches autochtones traditionnelles et en fournissant des fonds à cette fin. Cela comprend le financement pour les guérisseurs traditionnels, les traitements dans la nature et des initiatives globales visant à appuyer les approches autochtones en matière de mieux-être mental qui vont au-delà de la médecine occidentale conventionnelle.

Pendant deux jours, les participants ont pris part à une série de séances et d'ateliers afin de discuter des approches novatrices qui permettent d'offrir aux peuples autochtones des services de santé mentale et de toxicomanie holistiques, axés sur le patient, tenant compte des traumatismes et adaptés à leur culture, ainsi que des mesures de soutien. Les deux priorités du Sommet sont le soutien aux communautés en crise et aux jeunes et enfants autochtones, et les principaux thèmes abordés étaient les initiatives fondées sur le sexe, le soutien à la main-d'œuvre spécialisée en matière de mieux-être mental, les approches fondées sur le territoire et le mieux-être mental des jeunes.

Les points saillants du Sommet comprenaient des projets dirigés par des jeunes, des initiatives communautaires et des services intégrés pour les jeunes, un large éventail de projets, d'initiatives et de mesures de soutien de partout au Canada. Il s'agissait notamment de programmes sur le terrain destinés aux jeunes Autochtones 2ELGBTQIA+ , de récits pour les jeunes et de mesures de soutien virtuelles.

Citations

« Depuis des siècles, les peuples autochtones savent que le mieux-être et la santé sont le fruit de liens et de relations holistiques entre eux, et avec la culture. Souvent, les systèmes de soins occidentaux n'ont pas réussi à apporter soulagement et guérison aux peuples autochtones, ce qui a entraîné de grandes souffrances, des pertes et des cycles d'espoir suivis de désespoir. En fait, certains non-Autochtones ont ressenti la même frustration dans leur quête de guérison pour leurs proches ou pour eux-mêmes. Le fait de rassembler les peuples autochtones pour partager les approches à l'égard de la guérison est puissant et nécessaire si l'on veut obtenir des gens et des communautés plus forts. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Les traumatismes intergénérationnels, les effets de la colonisation, le système des pensionnats, la rafle des années 60, la pauvreté et bien d'autres facteurs contribuent à ce que les peuples autochtones connaissent davantage de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Lors de ce Sommet, nous avons eu l'occasion d'entendre des organisations autochtones qui ont accompli un travail incroyable, avec leurs approches adaptées à leur culture en matière de mieux-être mental, dont des approches de traitement et de guérison axées sur la terre. Nous sommes déterminés à travailler en partenariat avec elles, avec les dirigeants autochtones, avec les communautés et avec d'autres parties prenantes, afin de promouvoir l'adoption d'approches compatissantes en matière de mieux-être mental qui accordent la priorité à la personne. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en étroite collaboration avec des partenaires autochtones et est guidé par des documents clés qui ont été élaborés par des partenaires autochtones, fondés sur la culture, et les déterminants de la santé propres aux Autochtones, notamment : le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations; le fait d'honorer nos forces; Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit.

Le gouvernement du Canada a récemment fait d'importants investissements pour améliorer le mieux-être mental dans les communautés autochtones. Depuis 2015, Services aux Autochtones Canada a doublé ses dépenses pour soutenir le mieux-être mental des Autochtones, passant d'environ 325 millions de dollars en 2015-2016 à environ 650 millions de dollars en 2023-2024. Ce financement comprend : 597,6 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, dans le cadre du budget de 2021, pour l'élaboration d'une stratégie de santé mentale et de mieux-être fondée sur les distinctions avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Ce financement fournit également un soutien culturel, émotionnel et en santé mentale essentiel aux anciens élèves des pensionnats et des externats fédéraux et à leurs familles, ainsi qu'aux personnes touchées par la question des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. 227,6 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, dans le cadre du budget de 2022, pour maintenir des services adaptés aux traumatismes, dirigés par des Autochtones et adaptés à leur culture afin d'améliorer le mieux-être mental, et continuer de mettre en œuvre des stratégies en matière de santé mentale et de mieux-être fondés sur les distinctions.

a récemment fait d'importants investissements pour améliorer le mieux-être mental dans les communautés autochtones. Depuis 2015, Services aux Autochtones Canada a doublé ses dépenses pour soutenir le mieux-être mental des Autochtones, passant d'environ 325 millions de dollars en 2015-2016 à environ 650 millions de dollars en 2023-2024. Ce financement comprend : Services aux Autochtones Canada finance des services de mieux-être mental qui comprennent la promotion de la vie culturellement ancrée et la prévention du suicide; la prévention et le traitement de la toxicomanie; des équipes de mieux-être mental; une ligne d'aide téléphonique sans frais et des services d'intervention en cas de crise par clavardage en ligne, et des mesures de soutien pour les survivants et les familles des pensionnats, des externats et des personnes touchées par la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.

Sommet national sur le mieux-être mental des Premières Nations, des Inuit et des Métis

