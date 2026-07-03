LE SOMMET MONDIAL SUR LA SANTÉ MITOCHONDRIALE 2026 POSITIONNE LA SANTÉ MITOCHONDRIALE COMME FONDEMENT DE LA LONGÉVITÉ EN BONNE SANTÉ

Les événements de Sydney et de Kuala Lumpur rassemblent des experts de renommée mondiale, la santé mitochondriale étant désormais reconnue comme un facteur déterminant dans le vieillissement en bonne santé

Les chercheurs et les cliniciens considèrent l'ubiquinol comme un nutriment fondamental classé parmi les mitoceutiques, soutenant la fonction mitochondriale tout au long de la vie, de la préconception au vieillissement en bonne santé.

SYDNEY, le 3 juill. 2026 /CNW/ - La première mondiale du Sommet sur la santé mitochondriale a marqué une étape importante pour les soins de santé, positionnant la santé mitochondriale à l'avant-garde d'un mouvement en plein développement : l'amélioration de la santé grâce à la science, en commençant au niveau cellulaire.

Sommet inaugural sur la santé mitochondriale 2026, Sydney, Australie, et Kuala Lumpur, Malaisie (Crédits photos : Nicole Anderson) (PRNewsfoto/Kaneka Corporation) Dr Kazunori Hosoe, Ph. D., a reçu le prix « Excellence en recherche scientifique sur l’ubiquinol pour l'ensemble de sa carrière » à la veille du Sommet inaugural sur la santé mitochondriale 2026 à Sydney, en Australie (de gauche à droite) : Kazuki Takita, Directeur adjoint, Marketing et ventes (Asie-Pacifique), Kaneka UbiquinolMC ; Kazunori Hosoe PhD, scientifique en chef, Kaneka UbiquinolMC ; Tsuyoshi Takakuwa, Directeur marketing et ventes (Asie-Pacifique), division commerciale supplémentaire de la nutrition, Kaneka Corporation (crédits photo : Nicole Anderson) (PRNewsfoto/Kaneka Corporation)

Organisé à Sydney (26 juin), avec un événement satellite simultané à Kuala Lumpur, le Sommet a attiré plus de 250 délégués dans les domaines de la médecine complémentaire, de la nutrition, de la pharmacie, de l'éducation et de la recherche, à l'image de l'intérêt croissant que suscite le rôle de la fonction mitochondriale dans la santé tout au long de la vie.

Le Sommet arrive à un moment charnière pour les soins de santé. Alors que les populations du monde entier font tout ce qu'elles peuvent pour vieillir en bonne santé, il s'agit d'adopter une approche plus en amont et s'intéresser aux mécanismes biologiques qui entrent en jeu en matière de santé. Au cœur du système se trouvent les mitochondries (les « centrales cellulaires » du corps humains, qui génèrent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des organes, des tissus et des systèmes biologiques.

La santé mitochondriale s'appuie sur l'ubiquinol, un antioxydant liposoluble naturel qui protège les cellules et aide au bien-être à toutes les étapes de la vie, de la préconception au vieillissement, y compris la santé cardiovasculaire, la cognition, la santé des femmes, les niveaux d'énergie et la santé générale. Toutefois, les taux d'ubiquinol diminuent naturellement à partir de l'âge de 20 ans.

Dans les présentations portant sur la cardiologie, la santé génésique, la santé des femmes, la médecine complémentaire, la pharmacie et la nutrition, un thème commun a émergé : l'avenir des soins de santé sera façonné par notre compréhension de la santé sous-cellulaire.

« Depuis plus de quarante ans, Kaneka investit pour faire progresser la science de la santé mitochondriale, parce que nous croyons qu'elle est au cœur même du bien-être humain », affirme Tsuyoshi Takakuwa, Responsable marketing et ventes (APAC), division commerciale supplémentaire de Kaneka Corporation.

« Nous pensons que l'âge des « mitoceutiques » est arrivé, la santé mitochondriale devenant l'un des sujets incontournables en matière de soins de santé lors de la prochaine décennie », a ajouté Takakuwa.

A titre de commanditaire du Sommet, Kaneka Ubiquinol™ a renforcé sa position à l'avant-garde du secteur de la santé mitochondriale.

FAITS MARQUANTS

Évolution en amont : dans de nombreux domaines de la santé (cardiologie, santé des femmes, santé génésique et vieillissement en bonne santé), l'intérêt scientifique croissant pour le rôle fondamental de la fonction mitochondriale revient de manière récurrente. La recherche permet de comprendre l'importance de la biologie mitochondriale pour les systèmes physiologiques, justifiant la poursuite des études sur sa pertinence pour la pratique clinique.

dans de nombreux domaines de la santé (cardiologie, santé des femmes, santé génésique et vieillissement en bonne santé), l'intérêt scientifique croissant pour le rôle fondamental de la fonction mitochondriale revient de manière récurrente. La recherche permet de comprendre l'importance de la biologie mitochondriale pour les systèmes physiologiques, justifiant la poursuite des études sur sa pertinence pour la pratique clinique. L'axe des mitochondries intestinales : les données préliminaires suggèrent la communication complexe entre le microbiome intestinal et la fonction mitochondriale, révélant les répercussions possibles sur la santé métabolique, la régulation immunitaire, l'inflammation et la production d'énergie.

: les données préliminaires suggèrent la communication complexe entre le microbiome intestinal et la fonction mitochondriale, révélant les répercussions possibles sur la santé métabolique, la régulation immunitaire, l'inflammation et la production d'énergie. L'âge des mitoceutiques : éléments nutritifs essentiels à la production d'énergie mitochondriale, y compris l'ubiquinol, reconnus comme composantes fondamentales des stratégies de santé pour le soutien mitochondrial, la vitalité, la résilience et le vieillissement en bonne santé grâce à des approches nutritionnelles et cliniques ciblées.

: éléments nutritifs essentiels à la production d'énergie mitochondriale, y compris l'ubiquinol, reconnus comme composantes fondamentales des stratégies de santé pour le soutien mitochondrial, la vitalité, la résilience et le vieillissement en bonne santé grâce à des approches nutritionnelles et cliniques ciblées. Prix d'excellence en recherche scientifique sur l'ubiquinol décerné pour l'ensemble de sa carrière à Kazunori Hosoe, PhD, scientifique en chef, Kaneka Ubiquinol™, pour plus de 50 ans de recherche sur le CoQ10 et l'Ubiquinol. Ses contributions ont permis d'établir une base scientifique qui continue de façonner la recherche mitochondriale et la pratique clinique à l'échelle mondiale.

À PROPOS DU SOMMET MONDIAL SUR LA SANTÉ MITOCHONDRIALE 2026

Plateforme internationale de formation des professionnels de la santé destinée à faire progresser la compréhension scientifique et l'application clinique de la santé mitochondriale, de la santé cellulaire et du vieillissement en bonne santé.

Le corps professoral comprenait des experts de renommée internationale : Dr Olivia Lesslar, Dr Ross Walker, Dr Christabelle Yeoh, Dr Denise Furness PhD, Dr Leah Hechtman PhD, Rhiannon Hardingham, Gerald Quigley, Bobby Mehta and Prof. Dr Mogana Sundari Rajagopal, ce qui reflète la nature de plus en plus multidisciplinaire de la science mitochondriale.

À PROPOS DE KANEKA UBIQUINOL™

Kaneka Corporation est le seul fabricant mondial innovant d'ubiquinol bio-identique ayant fait l'objet de recherches cliniques, fabriqué dans le cadre d'un processus japonais de fermentation naturelle primé. Plebiscité par plus de 100 études scientifiques, plus de 80 brevets et plus de 45 ans de recherche, l'actif antioxydant ubiquinol est bon pour la santé mitochondriale, la santé cardiovasculaire, la cognition, la santé des femmes, la santé génésique, l'énergie et le bien-être. Répertorié dans plus de 50 pays et dans plus de 1 000 marques de produits nutraceutiques depuis 2006, avec des certifications telles que HALAL, GRAS, HACCP, NDI, CASHER, GMP, ISO 14001, ISO 22000, sans OGM et OSHMS (Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail).

Tous les conférenciers déclarent avoir reçu une rétribution de la part de Kaneka Ubiquinol™ APAC pour la préparation et la présentation du Sommet sur la santé mitochondriale 2026 . Le contenu est le résultat du travail des conférenciers et a été développé de manière indépendante, sans contrepartie commerciale.

Références disponibles sur demande.

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SOURCE Kaneka Corporation

CONTACT : Pranjal Setia, [email protected], +61 452255363 (WhatsApp); Gillian Fish, [email protected], +61 400 200 441