Le Sommet mondial des capteurs 2019 dévoilé : Zhengzhou s'ouvre au monde entier

Sous la direction de l'Association chinoise pour la science et du ministère de l'industrie et des technologies de l'information de la République populaire de Chine et organisé par la China Instrument and Control Society (la société chinoise des contrôles et instruments) et la zone de développement industriel de haute technologie de Zhengzhou, le sommet était animé par le Gouvernement populaire du Henan, la China Instrument and Control Society, la Commission provinciale de développement et de réforme du Henan, le Département provincial des sciences et des technologies du Henan, la Commission provinciale de l'industrie et des technologies de l'information du Henan, le bureau du Comité provincial des affaires étrangères du Henan, l'Association du Henan des sciences et technologies et le Gouvernement populaire de la municipalité de Zhengzhou.