Le Sommet de l'exportation agroalimentaire - Une deuxième édition sous le signe des opportunités à l'international !

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Groupe Export agroalimentaire est totalement comblé de la 2e édition du Sommet de l'exportation agroalimentaire, présenté par Financement agricole Canada (FAC). Dans le cadre de cet événement, qui s'est déroulé le 18 juin dernier à Brossard, l'association a convié des conférenciers et des panélistes qui ont inspiré les acteurs de l'industrie agroalimentaire et des affaires québécoises.

Le Groupe Export a invité, à nouveau, M. Christophe Lafougère, directeur de Gira et conférencier reconnu dans l'industrie agroalimentaire internationale, ainsi que le très intéressant panel des membres. Encore une fois cette année, des professionnels du développement des affaires provenant d'entreprises de différentes tailles ont partagé leur vaste expérience aux participants : Anne Létourneau, VP Marketing, Innovation et Développement des affaires chez Bridor, Catherine Sumague, VP développement des affaires chez naturSource, et Philippe Leblanc, propriétaire de la Distillerie Mariana. L'animation de ce segment était assurée par Michel Sirois, VP Agroalimentaire chez Banque Nationale.

Dans l'air du temps, le panel Les pratiques ESG en entreprise, un avantage concurrentiel sur les marchés d'exportation, présenté par Inno-centre, a accueilli des experts de renom. Parmi ceux-ci se trouvaient deux représentants de chez Inno-centre : Natacha Houde, VP Développement durable et Alain Larocque, conseiller d'affaires principal. Ils étaient joints par Danny Lamontagne de Chocolat Lamontagne, entreprise ayant amorcé un virage majeur en ESG ces dernières années.

The Fresh Market, chaîne américaine comptant plus d'un total de 160 marchés dans l'est des États-Unis, a également tenu une conférence pour présenter l'entreprise d'un point de vue B2B durant le Sommet. De plus, en marge de l'événement, le Groupe Export, en partenariat avec EDC, a organisé des rencontres individuelles entre une trentaine d'entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et deux hauts dirigeants de cette chaîne élue Best Grocery Store in America de 2021 à 2023.

« Le succès de l'année dernière et l'opportunité de rencontrer The Fresh Market ont contribué à la grande participation de cette deuxième édition de l'événement. Près de 200 personnes ont assisté au Sommet de l'exportation agroalimentaire, dont la majorité était également présente à l'AGA du Groupe Export. Cette formule prouve son efficacité, et nous avons hâte de la renouveler l'année prochaine ! », souligne Martin Lavoie, pdg du Groupe Export agroalimentaire.

Le Sommet de l'exportation agroalimentaire se positionne comme le seul événement dédié à l'exportation agroalimentaire au Québec. Il rassemble l'industrie après la grande période de salons et de missions commerciales internationales, permettant de tirer des enseignements et d'analyser le commerce du futur.

Citations

« Je suis heureux de constater que le secteur agroalimentaire québécois tire avantageusement son épingle du jeu sur des marchés internationaux compétitifs et exigeants. La tenue de ce Sommet contribue notamment à nourrir les réflexions sur les meilleures façons de soutenir l'innovation chez nos entrepreneurs qui exportent leurs produits. Je félicite le Groupe Export pour l'organisation de cette seconde édition! » - André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« À FAC, nous comprenons que l'exportation n'est pas seulement une stratégie commerciale, mais un élément essentiel de la croissance de l'industrie agroalimentaire », mentionne André Surprenant, vice-président principal, financement corporatif et commercial national à FAC. « Le succès de nos exportateurs témoigne de l'importance d'aller au-delà de nos frontières, et nous sommes fiers d'appuyer les efforts du Groupe Export qui contribuent à un secteur agroalimentaire robuste et dynamique. »

Partenaires

Le Groupe Export agroalimentaire souhaite remercier les partenaires du Sommet de l'exportation agroalimentaire : Financement agricole Canada (FAC), le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCAD), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, Exportation et développement Canada (EDC), Banque Nationale du Canada, Veolia, Fidelio, Collin agroalimentaire, Sophie Côté assurance-crédit inc. et SIAL Canada.

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Le Groupe Export agroalimentaire est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l'instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge du SIAL Canada, dont l'organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

