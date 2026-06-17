Le Sommet de l'exportation agroalimentaire met le cap sur l'Europe et le Mexique

BROSSARD, QC , le 17 juin 2026 /CNW/ - Pour sa quatrième édition, le Sommet de l'exportation agroalimentaire, présenté par Financement agricole Canada (FAC), a rassemblé de nombreux experts en commerce et en affaires internationales, dont deux intervenants arrivés tout droit d'Europe. Cet événement phare de l'industrie agroalimentaire québécoise a eu lieu le 16 juin 2026, à Brossard.

L'Europe et le Mexique à l'honneur

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Le Sommet a débuté avec la conférence de Rémi Valençot, consultant principal chez GIRA Food France, une firme spécialisée en recherche marketing et en analyse d'affaires. Il y a présenté les stratégies à privilégier en Europe, ainsi que les catégories en forte croissance susceptibles d'augmenter les exportations québécoises.

De plus, Justin Groen, directeur principal du développement des affaires au Holland International Distribution Council, a présenté les occasions de partenariat entre le Québec et les Pays-Bas afin d'aider les entreprises agroalimentaires à structurer leur chaîne logistique et à faciliter leur accès au marché européen, en s'appuyant sur l'un des plus importants pôles logistiques du continent.

La conférence de Francis Parisien et de Cédric Bélanger, de NielsenIQ, ainsi que de Nathalie Nasseri, d'Inno-centre, a quant à elle porté une attention particulière au Mexique, tout en établissant certains parallèles avec les marchés européen et canadien. Grâce à une combinaison de données de consommation et d'expertise stratégique, les participants ont pu mieux comprendre les étapes à considérer pour structurer un plan d'exportation réaliste et adapté.

« Si le Sommet a permis d'aborder plusieurs marchés porteurs, dont l'Europe, nous tenions également à garder le Mexique bien présent dans les discussions. Ce marché demeure encore trop peu exploité, malgré son ouverture aux produits transformés canadiens. Il est donc essentiel de poursuivre nos efforts collectifs, notamment en misant sur la collaboration et sur les ententes commerciales déjà en place », affirme Martin Lavoie, pdg du Groupe Export agroalimentaire.

Les marchés extérieurs demeurent un levier incontournable pour la croissance des entreprises québécoises. Or, pour bien les atteindre, il faut aussi comprendre les mouvements économiques, politiques et commerciaux qui les influencent. Florence Jean-Jacobs, économiste principale au Mouvement Desjardins, a permis aux participants de mieux saisir ces dynamiques, en abordant notamment les impacts de la conjoncture internationale actuelle sur les entreprises d'ici en plus d'aborder le sujet de la potentielle récession technique au Canada.

L'événement a également donné lieu au traditionnel panel des membres, présenté en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Cette année, la discussion portait sur le repreneuriat et l'exportation, avec la participation de Pierre Morin, copropriétaire de Top Glaciers, Dominique Benoit, vice-présidente ventes et marketing chez Novali Gourmet, et Martin Cournoyer, consultant et vice-président développement des affaires chez Soyexpert.

Des avantages pour soutenir votre croissance

Le Groupe Export a également profité du Sommet pour annoncer le lancement prochain d'un tout nouveau programme privilège destiné aux membres. Ce programme de rabais groupés réunira notamment des partenaires comme Air Canada et National Car Rental, afin d'offrir aux entreprises membres des avantages concrets pour appuyer leurs activités et leur développement.

Citations

« La diversification des marchés est un levier important pour assurer la croissance et la résilience des entreprises agroalimentaires d'ici. À FAC, nous voulons appuyer l'expansion de leurs marchés en leur offrant des outils, du financement et un accompagnement adapté à leurs ambitions. Le Sommet s'inscrit dans cette volonté, en offrant aux entreprises des outils concrets et des occasions de réflexion pour mieux structurer leurs démarches d'exportation. » - Louis Turcotte, vice-président national, financement corporatif et comptes d'envergure à FAC.

Partenaires

Le Groupe Export agroalimentaire souhaite remercier les partenaires du Sommet de l'exportation agroalimentaire : Financement agricole Canada (FAC), le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCAD), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), Inno-centre, Desjardins, Fonds de solidarité FTQ, Parox construction, SIAL Canada, Agro Québec, L'actualité Alimentaire et GCIA événements.

À propos du Sommet de l'exportation agroalimentaire

Le Sommet de l'exportation agroalimentaire se positionne comme le seul événement dédié à l'exportation agroalimentaire au Québec. Il rassemble l'industrie après la grande période de salons et de missions commerciales internationales, permettant de tirer des enseignements et d'analyser le commerce du futur.

À propos du Groupe Export agroalimentaire

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire propose une offre de services variés pour accompagner les entreprises agroalimentaires exportatrices québécoises et leur faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux. Initiateur des Prix Alizés et du Sommet de l'exportation agroalimentaire, ainsi que l'un des actionnaires du SIAL Canada, l'association figure comme un acteur clé au sein de l'industrie.

SOURCE Groupe Export agroalimentaire Québec Canada

Source, photos et informations : Anne Vaillancourt, Directrice des communications, Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, 819 342-2668, [email protected]