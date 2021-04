L'entracte est terminé!

MONTRÉAL, 21 avril 2021 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil (« Cirque du Soleil »), chef de file mondial dans la production de spectacles haut de gamme, marque aujourd'hui un jalon dans l'histoire de l'entreprise. Le rayonnement du Cirque du Soleil se fait sentir alors que l'entreprise annonce fièrement la relance de quatre de ses spectacles les plus emblématiques après plus d'un an d'arrêt en raison de la pandémie. Les spectacles reprendront cet été à Las Vegas. Les représentations de « O » se tiendront à l'hôtel-casino Bellagio et celles de « Mystère » au Treasure Island respectivement. En ce qui a trait à son volet de spectacles de tournée, KOOZA sera présenté à Punta Cana, en République dominicaine, à compter de novembre 2021, tandis que LUZIA rouvrira au Royal Albert Hall de Londres en janvier 2022. De plus, le spectacle affilié du Blue Man Group fera son retour en piste à Las Vegas cet été à l'hôtel-casino Luxor.

« C'est le moment que nous attendions tous, a déclaré Daniel Lamarre, président et directeur général du Groupe Cirque du Soleil. Près de 400 jours se sont écoulés depuis que nous avons dû faire une pause temporaire, et nous anticipons notre retour sur scène. Je suis très fier de la résilience de nos artistes et de nos employés qui ont persévéré pendant si longtemps pendant les périodes les plus difficiles, alors que les salles de spectacles sont fermées partout dans le monde. J'ai très hâte de voir les feux de la rampe se rallumer. »

Le Cirque du Soleil a apporté sont lot d'émerveillement et de joie à plus de 365 millions de spectateurs dans plus de 90 pays depuis ses débuts en 1984. Aujourd'hui, le Cirque du Soleil se relève et poursuit sa mission de cultiver la créativité et de partager l'espoir et la joie grâce aux spectacles en direct.

Mystère reprendra la scène au Treasure Island le 28 juin 2021, et la première représentation de « O » aura lieu le 1er juillet 2021. Les billets sont disponibles à partir de 12 h (HNP) aujourd'hui.

Le spectacle LUZIA redémarrera au Royal Albert Hall à Londres à compter du 12 janvier 2022, tandis que KOOZA sera présenté sous son emblématique chapiteau à Punta Cana, en République dominicaine, à compter du 25 novembre. D'autres détails seront annoncés sous peu.

Effectuant également un retour en piste, le Blue Man Group présentera des spectacles Las Vegas à compter du 24 juin 2021. Les billets seront en vente dès e 29 avril.

Les billets peuvent être achetés en ligne aux adresses suivantes :

https://www.cirquedusoleil.com/o

https://www.cirquedusoleil.com/mystere

www.blueman.com/las-vegas/buy-tickets

De plus, Cirque du Soleil événements + expériences, le fournisseur de solutions de contenu créatif et artistique clés en main entièrement intégrées à l'échelle internationale, intensifie ses activités. Depuis près de 20 ans, Cirque du Soleil événements + expériences a créé et réalisé des projets uniques en leur genre pour certains des événements les plus prestigieux au monde, attirant des clients des secteurs public et privé partout sur la planète.

« Ce n'est qu'un début. Nous avons hâte de partager d'autres nouvelles passionnantes qui viendront s'ajouter au cours des prochaines semaines », a ajouté M. Lamarre.

Pour en savoir plus sur les horaires actuels des spectacles, les billets et nos mesures de santé et de sécurité, visitez cirquedusoleil.com. Joignez-vous au Club Cirque au cirqueclub.com pour profiter d'un accès privilégié aux meilleurs places, aux promotions pour partenaires et à de l'information privilégiée sur le monde du Cirque du Soleil. Pour en savoir plus sur le Blue Man Group, visitez blueman.com.

Le Cirque du Soleil tient à remercier tout particulièrement ses partenaires Air Canada, Mastercard, Realtor.com, SAP et Sun Life Global Investments pour leur soutien continu et pour avoir contribué à donner l'exemple d'un présent inspirant et d'un avenir encore plus brillant.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file mondial du divertissement en direct. En plus de produire des spectacles d'arts du cirque de renommée mondiale, l'organisation canadienne met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, veuillez consulter le site CDSentertainmentgroup.com.

