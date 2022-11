Le Soleil lance Québec, d'hier à aujourd'hui, le livre

Le Soleil lance un nouveau livre : Québec d'hier à aujourd'hui, d'après la très populaire chronique du même nom. Avis aux amateurs d'histoire et aux amoureux de la ville de Québec : vous en avez pour des heures de plaisir et de découvertes!

QUÉBEC, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les auteurs du livre, le photographie Patrice Laroche et le chroniqueur Jean-Simon Gagné sont disponibles pour des entrevues. Détails ci-bas.

Après des dizaines de nouveautés lancées cet automne, incluant un nouveau magazine d'affaires et l'arrivée du chroniqueur finances personnelles Daniel Germain, Le Soleil en remet avec la publication ce magnifique ouvrage aux Éditions du Septentrion.

Québec, d'hier à aujourd'hui présente une sélection des meilleures photos de la chronique. D'une page à l'autre, le lecteur voyage dans le temps et dans la ville à travers une soixantaine de paires d'images : une photo d'époque et une photo contemporaine prise exactement au même endroit par le photographe Patrice Laroche, du Soleil. Le tout accompagné des descriptions fouillées, ludiques et sans complaisance du chroniqueur Jean-Simon Gagné.

Le livre s'ouvre sur la préface de Daniel Gélinas, pour qui la chronique est un «petit cadeau hebdomadaire. Ce livre, que vous parcourrez avec les yeux de la raison ou ceux du cœur, contribuera à vous faire voyager dans des univers insoupçonnés», promet-il.

«La passion, la créativité et le talent des artisans du Soleil»

La conclusion appartient au géographe Henri Dorion, qui, tel un grand sage, vient donner un sens à ces contrastes plus ou moins grands entre le passé et le présent. «On dit que la mémoire est une faculté qui oublie; certaines opérations nous révèlent que la mémoire est aussi une faculté qui choisit.»

«Le Soleil et Québec sont indissociables. Ce livre est un hommage à notre belle et grande ville et un magnifique exemple de la passion, de la créativité et du talent des artisans du Soleil. Ce livre est une grande fierté pour toute l'équipe du Soleil et nous sommes convaincus que tous les amoureux de Québec l'apprécieront», souligne le directeur général et éditeur du Soleil, Éric Trottier.

Un souci «maniaque du détail»

Selon Jean-Simon Gagné, son collègue Patrice Laroche fait preuve d'un «souci maniaque du détail qui permet de superposer les époques sans déboussoler le voyageur du temps».

Curieux de les entre parler de leur démarche? Des défis techniques? De la recherche historique? Patrice et Jean-Simon sont disponibles pour des entrevues. Support visuel disponible.

