Le Soleil Affaires : un nouveau magazine pour faire briller les entreprises de Québec et de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Le Soleil est plus vivant que jamais et innove encore en offrant à la dynamique communauté d'affaires de la grande région de Québec et de Lévis un magazine à son image qui reflètera son ambition, son audace, son talent et sa créativité.

La première édition du magazine est en ligne dès maintenant sur Lesoleil.com et en kiosque dans l'édition magazine du Soleil, dès demain!

Un besoin pour la communauté d'affaires

«Le monde des affaires joue un rôle crucial dans la vitalité de nos régions et participe au développement social, culturel et économique de notre société», insiste le directeur général et éditeur du Soleil, Éric Trottier. «Après mon arrivée au Soleil en janvier dernier, j'ai rencontré des dizaines de leaders du monde des affaires et j'en ai conclu qu'il manquait dans notre paysage médiatique une plateforme qui traiterait des principaux enjeux et des projets inspirants du monde des affaires de Québec et de Lévis.»

Voilà le mandat du Soleil Affaires : un magazine qui se veut un lieu d'échange d'idées par et pour les gens d'affaires de Québec, de Lévis et de leurs régions. Un lieu pour célébrer nos bons coups -- et vous verrez qu'il y en a à profusion! Nous souhaitons aborder les enjeux de l'heure, de la pénurie de main-d'œuvre à la robotisation, en passant par le leadership, le mentorat, l'inflation galopante, le repreneuriat, le monde coopératif, etc.

Un magazine multiplateforme, comme Le Soleil

Le Soleil Affaires sera publié six fois par année et tiré à 37 000 exemplaires. Il sera inséré dans l'édition magazine du samedi, disponible en kiosque et distribué aux abonnés. Il sera également envoyé par publipostage aux membres des chambres de commerce de Québec et de Lévis, que nous remercions chaleureusement pour leur collaboration. La réplique numérique est publiée sur lesoleil.com. L'ensemble des contenus seront disponibles sur nos plateformes numériques.

«Je suis extrêmement fière du Soleil Affaires, un magazine fabriqué de A à Z par notre équipe de passionnés», insiste la rédactrice en chef du Soleil, Valérie Gaudreau.

«Je suis convaincue que nos partenaires et annonceurs apprécieront la visibilité offerte dans les publicités et contenus commandités de notre magazine, qui leur permettra de joindre nos lecteurs habituels, en plus des gens d'affaires de la région», s'enthousiasme la directrice des ventes du Soleil, Gisèle Roy.

Le Soleil tient à remercier le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEC), partenaire principal du magazine et iA Groupe financier, partenaire collaborateur. Saluons aussi la collaboration des chambres de commerce de Québec et de Lévis. Enfin, merci à nos abonnées, partenaires et annonceurs qui nous permettent d'incarner le regard de Québec sur ce qui se passe ici et dans le monde et de produire quotidiennement une information locale de qualité, pertinente et crédible.

