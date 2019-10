Le sixième TAO Restaurant ouvrira ses portes à Mohegan Sun

Un restaurant panasiatique de 10 000 pieds carrés comptant 300 places ouvrira ses portes à Mohegan Sun en 2020

UNCASVILLE, Connecticut, 22 octobre 2019 /CNW/ - Mohegan Sun, l'une des principales destinations de villégiature de divertissement intégré au monde, et Tao Group Hospitality annoncent aujourd'hui que le TAO Restaurant ouvrira ses portes en 2020 à l'intérieur de la propriété phare de Mohegan Sun au Connecticut. L'expérience de restauration renommée du TAO Restaurant est un heureux ajout à l'offre de boissons et d'aliments à Mohegan Sun, elle qui aura lieu dans le magnifique hall de l'hôtel de la Sky Tower.

« Nous sommes ravis de voir Tao Group Hospitality se joindre à nous comme partenaire stratégique de restauration alors que nous continuons de faire de Mohegan Sun une destination complète pour la gastronomie, le divertissement et la vie nocturne de première qualité », soutient Ray Pineault, président et directeur général de Mohegan Sun. « En pouvant compter sur le TAO Restaurant alors que nous répondons à la demande des consommateurs d'aujourd'hui, qui cherchent une expérience de restauration excitante et interactive, le modèle rehaussé du restaurant démontre l'engagement de Mohegan Sun à fournir à ses clients du monde entier un nouveau restaurant branché et dynamique, dont ils pourront profiter avec leurs amis et leur famille. »

Rich Wolf, Marc Packer, Noah Tepperberg et Jason Strauss, fondateurs de Tao Group Hospitality, ont veillé au bien-être de la marque TAO depuis 2000 en ouvrant des établissements à New York, Las Vegas, Los Angeles et Chicago. Le TAO Restaurant à Mohegan Sun, la sixième itération de la marque, sera une destination culinaire distinctive et mémorable.

« Nous sommes très heureux de présenter le TAO Restaurant à nos invités de Mohegan Sun », affirme Ralph Scamardella, associé et chef cuisinier à Tao Group Hospitality. « La marque TAO est maintenant synonyme de gastronomie exceptionnelle, de cocktails recherchés, d'atmosphère dynamique et de décor spectaculaire pour toutes les occasions. Pour ces raisons, nous croyons que TAO sera l'une des principales destinations de la propriété phare de Mohegan Sun en 2020. »

Les cuisines seront dirigées par le chef Scamardella, aussi associé, qui proposera un menu recherché de plats panasiatiques. Les invités pourront se délecter de ce que la mer, le ciel et la terre ont à leur offrir, et aussi savourer des mets emblématiques qui sont devenus synonymes de la marque TAO, comme le Satay of Chilean Sea Bass, le Lobster Wontons, le Peking Duck, le Crispy Snapper in « Sand » et le Tuna Sashimi Pringle, fortement acclamé. Le menu de boissons de TAO Restaurant sait satisfaire les palais asiatiques avec des cocktails artisanaux créatifs et abordables ainsi qu'une grande sélection de sakés.

« L'une des composantes essentielles pour assurer la pérennité d'un centre de villégiature couronné de succès qui se consacre au divertissement intégré est de s'aligner sur des marques reconnues et prisées dont les objectifs sont identiques aux nôtres », déclare Mario Kontomerkos, chef de la direction à MGE (Mohegan Gaming and Entertainment). « Nous sommes plus qu'enthousiastes de voir Tao Group Hospitality s'ajouter à notre liste grandissante et impressionnante de partenaires stratégiques pour notre propriété phare, Mohegan Sun. »

Le TAO Restaurant de Mohegan Sun sera conçu en collaboration avec la firme primée de design et d'architecture Rockwell Group, qui a travaillé avec Tao Group Hospitality sur 16 projets antérieurs, ainsi que lors de divers mandats à Mohegan Sun. Le nouveau restaurant de 10 000 pieds carrés à Mohegan Sun comprendra 300 sièges et plusieurs atouts TAO notables auxquels les clients s'attendent, dont le Ink Lounge, un bar à sushis, sans oublier une statue Quan Yin d'une hauteur de 16 pieds dans la salle à manger principale.

À propos de Mohegan Sun

Mohegan Sun, une propriété de Mohegan Gaming & Entertainment, est l'une des plus importantes et spectaculaires destinations des États-Unis en matière de divertissement, de jeu, de magasinage et de restauration. Établie sur un terrain de 185 acres qui longe la Thames River dans le superbe décor du sud-est du Connecticut, Mohegan Sun propose deux casinos uniques, 1 600 luxueuses chambres d'hôtel, deux spas de calibre mondial, un parcours de golf, plus de 80 boutiques, restaurants et bars, de même que trois sites de divertissement primés, y compris un aréna de 10 000 sièges. La propriété est facilement accessible depuis New York, Boston, Hartford et Providence, et est située à 15 minutes seulement des musées, des boutiques d'objets anciens et des berges de Mystic Country. Pour obtenir plus de détails, téléphonez au 1.888.226.7711 ou visitez le Mohegansun.com. Rejoignez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter et Instagram @mohegansun, regardez-nous sur YouTube et communiquez avec nous par Snapchat avec le nom d'utilisateur MoheganSun.

À propos de Tao Group Hospitality

Tao Group Hospitality est une société de premier plan en matière de restauration et de vie nocturne qui conçoit, détient et exploite bon nombre des restaurants et des sites de divertissement les plus reconnus de la planète grâce à diverses marques, notamment Tao, Marquee, Avenue, Lavo, Beauty & Essex, Vandal, The Highlight Room, Luchini et Koma dans de grands marchés du monde, dont New York, Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Sydney et Singapour. Tao Group Hospitality exploite tous les points de dégustation d'aliments et de boissons de Dream Hollywood, en Californie, de même que cinq hôtels à New York, dont Royalton Park Avenue, Dream Downtown, Dream Midtown, Moxy Times Square et Moxy Chelsea, y compris les marques PHD, Bodega Negra, The Rickey, Electric Room, Fishbowl, Legasea, Egghead, Magic Hour, Feroce, The Fleur Room Cathédrale et Little Sister. Le siège social commercial de Tao Group Hospitality se trouve dans la ville de New York. La société dispose de partenaires de gestion locaux et de personnel qui se consacre à temps plein au marketing et aux opérations dans tous les autres marchés. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.taogroup.com.

