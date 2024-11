Le site Web « TRILITE » de Samyang dévoile de nouvelles solutions de traitement de l'eau alimentées par l'IA

- Refonte de la page d'accueil de la marque de solution industrielle de traitement de l'eau de Samyang, « TRILITE », qui met en valeur le robot conversationnel alimenté par l'IA « TRIGENT » et les programmes de conception « TriAngle »

- Communiquer des renseignements sur mesure et techniques pour répondre aux requêtes des utilisateurs… service disponible en plus de 100 langues.

- Produits logiciels novateurs de traitement de l'eau… résine échangeuse d'ions et membrane d'osmose inverse

SÉOUL, Corée du Sud, le 26 nov. 2024 /CNW/ -- Samyang Corporation (par l'entremise de son chef de la direction Kang Ho-sung) a présenté son nouveau site Web pour sa marque de solutions de traitement de l'eau, « TRILITE » (http://www.samyangtrilite.com), dans le contexte du lancement de son robot conversationnel alimenté par l'IA, « TRIGENT » (l'agent d'IA TRILITE) à son siège social de Jongno, à Séoul.

La page d’accueil du site Web de Trilite où l’on peut voir « Trigent », le robot conversationnel alimenté par l’IA.

La résine échangeuse d'ions est un polymère synthétique réticulé, généralement de taille de 0,3 à 1 mm. Elle est essentielle à la production d'eau ultrapure pour nettoyer les semi-conducteurs, les écrans et les produits électriques en éliminant les impuretés et en réduisant la teneur en ions à près de zéro.

Samyang Corporation est le pionnier du développement de la première résine échangeuse d'ions en Corée en 1976 et a depuis été reconnue comme un contributeur clé au programme du gouvernement visant à localiser la technologie de l'eau ultrapure.

Le nouveau site Web de TRILITE comprend le robot conversationnel alimenté par l'IA « TRIGENT », ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'information dont ils ont besoin simplement en tapant leurs questions, éliminant ainsi le besoin de recherches manuelles.

Possédant 50 ans d'expérience et de connaissances accumulées dans le domaine des résines échangeuses d'ions, Samyang a mis au point un robot conversationnel alimenté par l'IA qui lui permet de fournir non seulement des informations sur les produits, des caractéristiques de processus, mais aussi des recommandations de produits basées sur les applications.

TRIGENT est régulièrement mis à jour pour fournir les informations les plus récentes et est offert en plus de 100 langues, dont l'anglais, le chinois, le japonais, l'hindi, l'espagnol, le français et l'arabe, ce qui garantit une accessibilité mondiale.

De plus, le site Web mis à jour offre deux versions du logiciel de traitement de l'eau « TRIANGLE », aidant les utilisateurs à concevoir un système de traitement de l'eau approprié en fonction de leurs besoins. Alors que la version précédente était uniquement axée sur la conception du système de résine échangeuse d'ions, la dernière mise à jour comprend la conception du système de membrane d'osmose inverse sur son site Web.

Grâce à ces solutions personnalisées, Samyang vise à offrir un service complet à guichet unique pour la construction de systèmes de traitement de l'eau, tout en élargissant sa présence sur les marchés mondiaux.

Kang Ho-sung, chef de la direction de Samyang, a souligné : « Nous prévoyons que le site Web alimenté par l'IA et les programmes de conception amélioreront l'accessibilité à l'information, ce qui nous permettra d'offrir à nos clients les produits et les conceptions qui conviennent le mieux à leurs systèmes de traitement de l'eau. Nous continuerons de stimuler l'innovation numérique, un élément central de la recherche et du développement de Samyang, et d'offrir des services de pointe aux marchés nationaux et internationaux. »

