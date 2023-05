WILMINGTON, Delaware, le 24 mai 2023 /CNW/ - RingConn, la marque innovante dédiée au bien-être, est heureuse d'annoncer le coup d'envoi de son site Web officiel, qui a été lancé avec succès le 18 mai. Cette étape importante témoigne de l'engagement de RingConn à fournir aux clients des solutions de bien-être de pointe pour les aider à atteindre une santé et un bien-être optimaux.

Bague intelligente RingConn avec coffret chargeur

« Nous sommes ravis de dévoiler notre site Web officiel », a déclaré le professeur Wang, cheffe de la direction de RingConn. « Ce site Web constitue la pierre angulaire de notre présence en ligne, permettant aux clients d'accéder facilement à nos produits et d'en apprendre davantage sur les nombreux avantages de RingConn. »

Par ailleurs, RingConn est fière de vous annoncer que tous les bonus liés au financement participatif seront expédiés d'ici la fin mai. Plus de 7 000 bagues ont déjà été envoyées, et les commentaires reçus se sont avérés extrêmement positifs.

« Nous tenons également à faire part de notre gratitude envers nos premiers commanditaires, dont le soutien nous a permis de connaître un succès remarquable pendant la phase de financement participatif », a ajouté le professeur Wang. « Leurs commentaires ont joué un rôle crucial dans le développement de nos produits et nous ont permis de répondre aux besoins de nos clients. »

Durant la période de financement participatif, RingConn a recueilli un montant impressionnant de 1,2 million USD dans les 50 jours qui ont suivi son lancement en ligne. Cette réalisation remarquable souligne le dévouement de l'entreprise à fournir aux clients des produits de bien-être de grande qualité qui contribuent à leur équilibre en matière de santé et de bien-être.

« Nous sommes extrêmement fiers de nos réalisations pendant la période de financement collectif, a poursuivi le professeur Wang. « Ce succès témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe, ainsi que du soutien indéfectible de nos premiers commanditaires. Nous avons hâte d'offrir à nos clients des produits et des services novateurs en matière de bien-être et d'instaurer un changement positif au sein de l'industrie. »

Pour en savoir plus sur RingConn et son lancement récent, veuillez consulter le site Web officiel à https://bit.ly/3Icbv38.

Personne-ressource pour les médias :

Nom : Rucia WANG

Adresse courriel : [email protected]

Téléphone : +86 185 7661 6820

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2081989/RingConn_Charging_Case.jpg

SOURCE RingConn LLC