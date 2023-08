TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - ABC Alpha pour la vie Canada (ABC) est heureuse de dévoiler le nom du lauréat du Prix de l'innovation en littératie de la Canada Vie 2023, ainsi que les noms des candidats ayant reçu une mention honorable. Ce prix annuel remis par ABC rend hommage aux organismes aux quatre coins du Canada qui élaborent et mettent en œuvre des programmes novateurs d'acquisition de compétences en alphabétisation pour adultes.

Le grand prix, accompagné de 20 000 $, sera remis au Sioux-Hudson Literacy Council pour son programme Good Learning Anywhere. Outre ce grand prix, une somme de 10 000 $ sera remise à deux candidats ayant reçu une mention honorable. Les organismes pourront utiliser ces fonds afin de financer leurs futurs programmes visant à soutenir d'autres apprenants dans leurs collectivités.

Afin de se qualifier pour le Prix, un programme doit avoir une incidence positive sur la vie des apprenants adultes et de la collectivité dans son ensemble, et servir d'exemple à suivre pour les autres organismes.

« La qualité des programmes d'alphabétisation des adultes offerts dans les collectivités partout au Canada ne cesse de nous impressionner. Nous sommes ravis de rendre hommage aux innovateurs de cette année et de faire part des pratiques exemplaires, affirme Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Nous sommes reconnaissants à la Canada Vie pour son soutien indéfectible, nous permettant de présenter ce prix qui sert à créer des liens entre les intervenants du secteur de l'alphabétisation et de l'apprentissage et à accroître les capacités au sein de ce secteur. »

Depuis la création du Prix en 2012, 56 distinctions ont été décernées à des organismes d'alphabétisation partout au pays (12 premiers prix et 44 mentions honorables), ce qui représente un financement de 480 000 $ pour l'avancement des programmes d'alphabétisation.

« La Canada Vie croit fermement que l'éducation a le pouvoir d'inspirer et d'entraîner des changements importants dans la société, indique Doug Tkach, vice-président principal, Activités de l'entreprise et Stratégies en milieu de travail. Voilà pourquoi nous sommes fiers de soutenir ABC Alpha pour la vie Canada et le Prix de l'innovation en littératie. Les programmes d'éducation axés sur l'alphabétisation des adultes permettent aux apprenants d'acquérir les compétences essentielles nécessaires pour améliorer leur bien-être et réussir dans la vie ».

Le Prix de l'innovation en littératie sera remis au Sioux-Hudson Literacy Council en octobre prochain à l'occasion d'une cérémonie de remise des prix virtuelle. Lors de cette cérémonie, qui sera suivie d'une discussion dirigée, ABC présentera chacun des lauréats des Prix 2023 ainsi que leurs pratiques exemplaires, qui constituent une véritable source d'inspiration pour l'ensemble du secteur de l'alphabétisation. Inscrivez-vous à l'événement virtuel (qui sera présenté en anglais).

GRAND GAGNANT - Prix de 20 000 $

Sioux-Hudson Literacy Council, Sioux Lookout (Ontario)

Programme : Good Learning Anywhere

Le programme Good Learning Anywhere (GLA) offre des compétences en alphabétisation numérique aux personnes incarcérées dans des établissements fédéraux de l'Ontario. Un projet pilote d'expansion dans la région du Canada atlantique est également en cours. Élaboré de concert avec le Service correctionnel du Canada (Ontario), le programme comprend 29 cours en ligne conçus pour l'apprentissage autonome portant sur une vaste gamme de sujets, dont certains sont destinés expressément aux Autochtones. GLA encourage l'apprentissage autonome, permettant aux apprenants de choisir les cours qui les intéressent. Avec l'aide de leurs instructeurs et instructrices sur place, les apprenants suivent les cours, qui peuvent durer de 10 à 25 heures, de manière indépendante. En leur offrant ces cours d'alphabétisation flexibles, le programme GLA outille ces personnes en leur permettant d'acquérir non seulement les compétences nécessaires sur le marché du travail moderne, mais aussi celles qui sont indispensables dans la vie de tous les jours, par exemple en ce qui concerne le renouvellement de la carte d'identité, les rendez-vous médicaux et les demandes de location.

MENTIONS HONORABLES - Prix de 10 000 $ chacun

Eastern Shore Musquodoboit Valley Literacy Network, Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse)

Programme : Chrome, Books and Bytes

Chrome, Books and Bytes (CBB) est à la fois un programme d'alphabétisation numérique, un club de lecture, un cours de cuisine et un atelier sur l'art et la culture. Le programme permet d'acquérir des compétences en lecture, en écriture et en art oratoire, et met également l'accent sur le développement des compétences numériques. Dans le cadre de CBB, les apprenants utilisent Google Maps et Google Earth pour visiter par voie virtuelle les lieux mentionnés dans les livres de leur choix, et effectuent des recherches sur le climat, la culture et la langue de ces régions. Le programme de 12 semaines se termine en beauté par une activité de cuisine culturelle. Dans le cadre de celle-ci, les apprenants découvrent des plats emblématiques de différentes cultures du monde, tout en acquérant des compétences essentielles comme la préparation de plats, la planification de repas, le respect du budget, la lecture des étiquettes et la façon de manipuler et d'entreposer la nourriture en toute sécurité. Grâce à ses activités amusantes et stimulantes, le programme CBB encourage les personnes de tout âge à apprendre de nouvelles choses. En parlant de livres et en participant à l'activité de cuisine culturelle, les apprenants ont la chance de découvrir de nouvelles cultures et d'acquérir une meilleure compréhension de la diversité et de l'inclusion.

Literacy Coalition of New Brunswick Ltd., Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Programme : Family Time Online

Family Time Online (FTO) est un programme d'alphabétisation familiale en ligne qui met l'accent sur les éléments à l'intention des adultes, un aspect souvent négligé des programmes d'alphabétisation des familles et de la petite enfance. Le programme est conçu pour les familles considérées comme vulnérables. Les familles participantes ont la possibilité de recevoir des appareils technologiques (y compris l'internet haute vitesse), des livres, des instruments, du matériel pour l'artisanat et bien plus encore. Des animateurs offrent des séances d'alphabétisation numérique personnalisées pour chaque famille, et des services de tutorat individuel sont disponibles. Les apprenants adultes ont également accès à des services de conseil en matière d'emploi et à des ressources destinées à l'élévation du niveau scolaire et au perfectionnement des compétences. Le programme vise également à soutenir les spécialistes en alphabétisation familiale en leur présentant des conseils et des pratiques exemplaires dans ce domaine. Grâce à ces outils, il est facile d'intégrer des éléments de FTO dans d'autres programmes d'alphabétisation.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca .

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

La Canada Vie tient compte de toutes les façons dont elle peut soutenir les collectivités et les aider à atteindre leur plein potentiel, chaque jour. Nous travaillons avec des organisations avant-gardistes et solidaires pour que nos efforts aient une incidence positive. Chaque année, nous sommes fiers de soutenir des organismes sans but lucratif, des organismes de bienfaisance et des organismes communautaires grâce à nos dons en espèces, en nature, ou encore par l'entremise de nos employés qui font du bénévolat. Cela comprend 11,1 millions de dollars en dons de bienfaisance en 2022.

Aujourd'hui, la Canada Vie est heureuse de servir environ 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

