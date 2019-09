Le Sheraton Laval dévoile ses travaux de rénovation de 13 millions de dollars afin de redevenir un complexe hôtelier avant-gardiste dans la région du Grand Montréal

Dans l'optique de revenir aux premières valeurs de l'hôtellerie, soit des lieux ouverts sur le monde et les échanges, l'ensemble de l'ergonomie de l'hôtel a été repensé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur par la firme d'architecture Provencher Roy et la firme de design d'intérieur Massarelli Design, de la réception aux bureaux administratifs, en passant par la totalité des salles banquets.

Le centre des congrès va quant à lui connaître un agrandissement de plus de 10 000 pieds carrés, incluant de grandes fenestrations, et verra une modernisation de ses outils multimédias, de ses systèmes de Wi-Fi, d'éclairage, de cloisons insonorisantes et robotisées, ainsi que le système sonore.

Cette réorganisation permettra près de 70 possibilités de configuration des espaces, répondant à un large éventail de demandes et pouvant accueillir de 2 à 1 800 personnes.

La maximisation des espaces ainsi que la mixité des usages permettra non seulement l'aménagement d'un espace de travail collaboratif, mais également la création d'un marché de produits locaux et de réalisations culinaires du chef exécutif Éric Robidoux.

Le Sheraton Laval fait donc peau neuve, tout en gardant l'expertise d'une équipe qui a pour mot d'ordre la satisfaction du client.

Cet investissement de 13 millions de dollars permettra d'offrir une expérience de séjour et d'événements en parfait accord avec les nouveaux besoins des clients et de la communauté, tout en incarnant les dernières tendances en matière de design, d'architecture et de commodités.

Photos Sheraton Laval

À propos du Groupe Hôtelier Grand Château :

Le GHGC possède et administre deux hôtels de renom dans la région de Laval ainsi qu'un prestigieux golf depuis plus de 25 ans. Leaders dans cette région, les établissements hôteliers évoluent dans un contexte d'affaires innovateur en développement et comptent plus de 500 employés.

SOURCE Sheraton Laval

Renseignements: Mylène Gross, Gérante Marketing, mgross@ghgc.ca, 438 989-8450