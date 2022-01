SHANGHAI, 14 janvier 2022 /CNW/ - Le 14 janvier 2022, le Shanghai Futures Exchange (SHFE) et sa filiale, le Shanghai International Energy Exchange (INE) ont publié les statistiques sur le volume des opérations pour 2021

Faits saillants :

Le volume total des opérations du SHFE a atteint 2 370 541 568 lots en 2021, une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. Le nombre total de jours de négociation a atteint 243.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du cuivre a atteint 64 107 155 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 385 880 lots en novembre, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur de l'argent a atteint 231 457 606 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 666 393 lots en décembre, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du mazout a atteint 276 993 809 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 448 837 lots en janvier, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur des barres d'armature en acier a atteint 655 986 710 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 2 553 290 lots en décembre, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du caoutchouc naturel a atteint 121 600 877 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 323 474 lots en juin, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur de la pâte de bois a atteint 119 222 581 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 454 329 lots en mars, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur des options sur l'or a atteint 3 136 186 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 31 195 lots en mars, un sommet en 2021.

Pour des données plus détaillées, visitez le http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/.

Le volume total des opérations d'INE a atteint 75 233 145 lots en 2021, une augmentation de 34 % par rapport à l'année précédente. Le nombre total de jours de négociation a atteint 243.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du pétrole brut a atteint 42 645 180 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 83 403 lots en janvier, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du mazout à faible teneur en soufre a atteint 18 594 750 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 143 710 lots en janvier, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du cuivre a atteint 4 833 280 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 21 977 lots en février, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du TSR 20 a atteint 7 597 424 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 55 694 lots en décembre, un sommet en 2021.

Le volume total annuel des opérations dans le secteur du pétrole brut a atteint 1 562 511 lots, tandis que la position ouverte moyenne quotidienne était de 18 479 lots en août, un sommet en 2021.

Pour des données plus détaillées, visitez le http://www.ine.cn/en/statements/.

À propos du SHFE

Ayant comme objectif ultime de servir l'économie réelle, le Shanghai Futures Exchange (« SHFE ») est soumis à la réglementation uniforme de la China Securities Regulatory Commission (« CSRC ») et organise les transactions à terme approuvées par la CSRC selon les principes d'ouverture, d'impartialité, d'équité et d'intégrité. Il y a actuellement 20 contrats à terme standardisés et 6 options sur marchandes disponibles aux fins de négociation auprès du SHFE.

À propos du INE

Le Shanghai International Energy Exchange (« INE »), qui est inscrit dans la zone pilote chinoise de libre-échange (Shanghai) depuis 2013, gère l'inscription, la compensations, le règlement et la livraison de contrats à terme, d'options et d'autres produits dérivés, formule des règles commerciales, met en œuvre des mesures d'autoréglementation, publie des informations sur les marchés et fournit des services liés aux technologies, aux sites et aux installations.

