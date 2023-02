Le SFPQ souhaite la bienvenue au personnel occasionnel du Journal des débats de l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) est fier d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle accréditation syndicale au sein de ses membres; il s'agit des employées et employés occasionnels à la transcription et à la révision de la direction du Journal des débats de l'Assemblée nationale.

Le personnel occasionnel de l'Assemblée nationale est de facto exclu des syndicats représentant les personnes salariées permanentes en vertu de la Loi sur l'Assemblée nationale, bien qu'ils exécutent exactement les mêmes tâches que leurs collègues permanents. C'est donc pour nous une grande fierté que ce groupe ait choisi de se rallier au SFPQ afin que nous puissions défendre leurs intérêts.

« Nous sommes heureux de compter parmi nos membres ce nouveau groupe d'employé(e)s. Le SFPQ s'engage à les accompagner pour l'obtention d'une première convention collective, ce qui contribuera à l'amélioration de leurs conditions de travail », déclare Christian Daigle, président général du SFPQ.

Mentionnons que le SFPQ compte près d'une quarantaine d'accréditations dans le secteur parapublic provenant de différents domaines et que leur nombre ne cesse d'augmenter.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: SOURCE : Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell. : 418 564-4150, [email protected]