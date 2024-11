Le SFPQ appuie les membres de l'APIGQ qui débutent une grève générale illimitée

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) offre son appui aux membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) qui déclencheront une grève générale illimitée à compter de 17h aujourd'hui.

« Nous sommes de tout cœur avec ces salarié-es et tenons à leur exprimer notre entière solidarité. L'exercice de la grève est le moyen ultime lorsque la partie patronale refuse de négocier raisonnablement et qu'une impasse insurmontable survient. Nous sommes d'accord avec nos collègues de l'APIGQ : l'État québécois doit être compétitif devant les conditions salariales offertes par les autres employeurs des secteurs privé ou public. Les membres l'APIGQ doivent minimalement recevoir des offres similaires à ce que nos membres du secteur public ont obtenu lors de la dernière négociation », explique Christian Daigle, président général du SFPQ.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 42 000 membres à travers le Québec. 4 000 sont des ouvriers et ouvrières occupant des emplois dans les ministères et organismes québécois dont le ministère des Transports (MTQ), les pépinières et dans les cuisines de prisons. Le SFPQ représente aussi plus de 28 000 personnes employées de bureau et techniciennes et 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

