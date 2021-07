Le SFPQ annonce une entente de principe pour les ouvriers de la fonction publique

QUÉBEC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec est heureux d'annoncer qu'une entente de principe a été conclue pour le renouvellement de la convention collective des milliers d'ouvriers de la fonction publique québécoise. L'entente de trois ans prévoit les augmentations de salaire applicables, ainsi que les modifications négociées aux conditions de travail.

« C'est la mobilisation du personnel ouvrier dans toutes les régions du Québec et le travail acharné de leurs représentants à la table de négociation qui a fait la différence. Nous avons enfin obtenu du gouvernement Legault qu'il reconnaisse mieux l'expertise et la contribution du personnel ouvrier de la fonction publique. Cette entente permet d'entamer le rattrapage salarial qui était attendu depuis longtemps par nos membres ouvriers », souligne le président général du SFPQ, Christian Daigle.

Lors de l'entrée en vigueur de cette nouvelle mouture de leur convention collective, les ouvriers de la fonction publique pourront ainsi bénéficier d'une augmentation de salaire variant entre 6,3 % et 10 % sur trois ans, en fonction de leur catégorie d'emploi. À cette augmentation s'ajoute aussi l'élargissement du personnel ouvrier admissible à une prime substantielle.

« Je tiens à remercier les ouvriers membres de l'équipe de négociation : grâce à leur combativité et leur ténacité, ils sont parvenus à obtenir des gains appréciables pour leurs confrères et consœurs. Les ouvriers méritaient d'être traités équitablement par leur employeur ; nous pensons que c'est ce qui a été obtenu à la table de négociation. », indique la première vice-présidente du SFPQ et responsable politique de la négociation du renouvellement de la convention collective de l'accréditation « Ouvriers », Maryse Rousseau.

C'est le 10 août, lors d'un Conseil de négociation, que les détails de l'entente seront d'abord présentés aux représentants des membres concernés. Les représentants syndicaux participant à cette instance détermineront si cette entente sera soumise au vote de tous les membres de l'accréditation « Ouvriers », et ce, dans les semaines suivantes.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: Danie Blais, Conseillère en communication, SFPQ, 418-564-9964

Liens connexes

https://www.sfpq.qc.ca/